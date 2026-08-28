"ISTINA JE TAKVA..." Kasper se oglasio iz Amerike i priznao da sa Minom Kostić prolazi kroz težak period: Ovo su detalji!
Mane Ćuruvija Kasper, emotivni izabranik Mine Kostić, trenutno se zbog obaveza nalazi u Americi. Ipak, njegove misli su i tamo uz Minu, čemu svedoči njegovo poslednje oglašavanje.
Mina i Kasper naišli na prepreke
On je, naime, objavio snimak na kojem grupa tinejdžera uglas peva Mininu pesmu, a tom prilikom je otkrio i da on i njegova izabranica trenutno prolaze kroz veoma težak period.
- Da, istina je da nailazimo na razne prepreke i da Mina nema nastupe. Ali isto tako, nikada nećemo prihvatiti priče pojedinih „dušebrižnika“ koji po kuloarima govore da je Minino vreme prošlo - napisao je on.
I kad nisam fizički pored Mine ja sam tu
Podsetimo, Kasper se nedavno oglasio za Kurir gde je govorio o odnosu sa pevačicom.
- U životu postoji i dobro i loše. Mina nije zaslužila da se o njoj piše na način na koji su neki pisali. Kad je sve to prošlo, sigurno će ubuduće drugačije gledati na ljude koji su pokušali da iskoriste težak trenutak i da je slome. To je bilo veoma nekorektno i ona to nije zaslužila - poručio je Ćuruvija.
Ubrzo nam se u razgovoru pridružila i Mina, koja nije krila da je danas mnogo bolje raspoložena.
- Dobar dan i vama. Odlično sam, nikad bolje - rekla je pevačica.
Dodala je tad da je bilo i ljudi koji su stali uz njenog partnera:
- Jeste. Mane je zaista najdivniji čovek i uvek je uz mene. Video me je i u najboljim i u najtežim trenucima. Kad čujete nove pesme, biće vam jasno koliko je sve to istina.