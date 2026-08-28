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Mane Ćuruvija Kasper, emotivni izabranik Mine Kostić, trenutno se zbog obaveza nalazi u Americi. Ipak, njegove misli su i tamo uz Minu, čemu svedoči njegovo poslednje oglašavanje.

Mina i Kasper naišli na prepreke

On je, naime, objavio snimak na kojem grupa tinejdžera uglas peva Mininu pesmu, a tom prilikom je otkrio i da on i njegova izabranica trenutno prolaze kroz veoma težak period.

1/5 Vidi galeriju Veliku podršku u izazovnom periodu pevačica Mina Kostić pronašla je u svom izabraniku Manetu Ćuruviji Kasparu, što je pokazala odmah nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević". Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Instagram

- Da, istina je da nailazimo na razne prepreke i da Mina nema nastupe. Ali isto tako, nikada nećemo prihvatiti priče pojedinih „dušebrižnika“ koji po kuloarima govore da je Minino vreme prošlo - napisao je on.

I kad nisam fizički pored Mine ja sam tu

Podsetimo, Kasper se nedavno oglasio za Kurir gde je govorio o odnosu sa pevačicom.

- U životu postoji i dobro i loše. Mina nije zaslužila da se o njoj piše na način na koji su neki pisali. Kad je sve to prošlo, sigurno će ubuduće drugačije gledati na ljude koji su pokušali da iskoriste težak trenutak i da je slome. To je bilo veoma nekorektno i ona to nije zaslužila - poručio je Ćuruvija.

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

Ubrzo nam se u razgovoru pridružila i Mina, koja nije krila da je danas mnogo bolje raspoložena.

- Dobar dan i vama. Odlično sam, nikad bolje - rekla je pevačica.

Dodala je tad da je bilo i ljudi koji su stali uz njenog partnera:

- Jeste. Mane je zaista najdivniji čovek i uvek je uz mene. Video me je i u najboljim i u najtežim trenucima. Kad čujete nove pesme, biće vam jasno koliko je sve to istina.