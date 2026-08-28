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Pevačica Tea Bilanović nedavno je prošla kroz pravu dramu kada je zbog jake upale slepog creva morala na hitnu operaciju. Nakon perioda mirovanja, mlada umetnica se oglasila i potvrdila da je hirurški zahvat prošao u najboljem redu i da oporavak ide po planu.

Publiku je posebno obradovala vest da je najgore prošlo i da se Tea već uskoro vraća na scenu i nastavlja sa zakazanim svirkama.

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscreen, Print Screen, Kurir

"Operisana sam hitno, ali pre dve nedelje, usled jake upale slepog creva. Hvala Bogu sve je dobro prošlo, trenutno se oporavljam i uskoro vraćam svirkama" - rekla je pevačica Tea Bilanović za "Blic".

Bivšem pevala na venčanju

Podsetimo, pevačica je nedavno priznala da je doživela neprijatnu situaciju kada je bivšem momku zapevala na svadbi.

- Jednom bivšem sam pevala svadbu - rekla je pevačica i otkrila kako je prošao susret.

1/4 Vidi galeriju Tea Bilanović peva, a bivši muž njene koleginice ne skida pogled Foto: Printscrean

- Pa okej je jer smo se preboleli davno. Dve godine nakon raskida se desilo. On baš nije znao da pevam u tom bendu, ja sam bila zamena. Bilo je malo neprijatno zbog mlade, mislim ona nije znala, ali meni je bilo neprijatno - ispričala je kroz smeh pevačica i dodala da im je otpevala i pesmu za prvi ples.