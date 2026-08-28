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Četvrto veče 36. Leskovačke roštiljijade obeležio je nastup mlade folk zvezde Aleksandre Mladenović, koja je svojim hitovima raspevala brojnu publiku.

Aleksandra Mladenović: "Ovo je moj jug!"

Poreklom iz Žitorađe, Aleksandra je prvi put nastupila na "Roštiljijadi" i pred svojim Južnjacima priredila veče puno emocija.

Publika je sa njom uglas pevala „Poseban“, „Moj si nek najgori“, „Nema ljubavi koja nije bolela“ i druge hitove iz njene karijere, koja traje od 2017. godine.

1/3 Vidi galeriju Aleksandra je prvi put nastupila na "Roštiljijadi" i pred svojim Južnjacima priredila veče puno emocija. Foto: Cvetković Photography

- Ovo je moj jug i uvek mi je posebno kada pevam ovde. Iz Žitorađe sam, pa ovu publiku doživljavam kao svoju. Prvi put sam na Roštiljijadi i mnogo mi je drago zbog toga. Ovde se oseća ta naša vrela južnjačka krv i energija koja se ne može glumiti. Najlepše je kada ljudi pevaju sa vama svaku pesmu - rekla je Aleksandra.

Njen nastup protekao je u znaku pesme, aplauza i sjajne atmosfere, a Aleksandra je još jednom pokazala da se na svom jugu najlepše peva, iz srca.