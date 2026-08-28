Slušaj vest

Pevačica narodne muzike Svetlana Cana Bajić, poznatija kao Mala Cana, održala je svoj prvi emotivni nastup nakon smrti supruga, legende narodne muzike Andrije Bajića. Nastup se odigrao na tradicionalnoj manifestaciji u selu Jalovik Izvor kod Knjaževca, mestu za koje je Andrija godinama bio duboko vezan.

Prvi nastup nakon Andrijine smrti

1/6 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Stefan Stojanović/Mondo

Ovu čuvenu manifestaciju prvobitno su pokrenuli pokojni Žika Radenković zvani Čivija, Mića Stojanović i sam Andrija Bajić.

Baš na ovoj manifestaciji, od početka ozbiljnijeg rada u njenoj karijeri - Mala Cana je imala koncerte sa Andrijom.

Prostor je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a atmosfueru su upotpunili nastupi kulturno-umetničkih društava, gajdaša, trubača, kao i pevača Nemanje Nikolića.

Iako je stigla svega pet minuta pre početka nastupa, meštani i obožavaoci su joj odmah prilazili sa rečima podrške i poštovanja, svesni koliko joj je snage bilo potrebno da stane na scenu. Najveću podršku tokom nastupa pružala joj je majka, koja je sve vreme bila uz nju.

Pogledajte kako je to izgledalo:

18:55 Mala Cana prvi nastup nakon smrti supruga Andrije Bajića Izvor: Kurir

U emotivnom razgovoru, Mala Cana je podelila svoje utiske i otkrila zašto je odlučila da stane pred publiku baš na ovom mestu:

- Da, ovo je moj prvi nastup nakon što je moj Andrija preminuo. Jako mi je bilo teško da prihvatim da pevam, ali pošto znam koliko je narod tamo poštovao i voleo mog Andriju i mene, prihvatila sam da nastavim tradiciju. Kao što je moj Andrija uvek govorio - da se ta manifestacija nikada ne prekine. Turistička organizacija Knjaževac je nastavila sa organizacijom, a ja sam tu da kao njegova supruga nastavimo zajedno. Bože zdravlja, trudiću se da ta manifestacija traje dokle god budem imala snage da pevam. Ja sam narodna pevačica i moje mesto je među ljudima. Uvek ću ostati onakva kakva sam bila i kakvu me je Andrija učio da budem - prizemna i narodni pevač, baš kao što je i on bio.

Ovim nastupom Mala Cana je potvrdila da će uspomena na Andriju Bajića nastaviti da živi kroz pesmu, narodu u amanet i tradiciju koju su zajedno godinama gradili.