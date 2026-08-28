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Starleta Stanija Dobrojević oglasila se nakon tvrdnji Radomira Marinkovića Takija da su bili u intimnoj vezi i oštro demantovala sve njegove navode. Ona je poručila da sa njim nikada nije imala nikakav odnos i da su priče koje se plasiraju u javnosti potpuna neistina.

Zbog konstantnog iznošenja neistinitih tvrdnji i narušavanja ugleda, poznata starleta je odlučila da preduzme rigorozne pravne korake.

1/5 Vidi galeriju Radomir Taki Marinković Foto: Pink.rs/N. Brajović, Kurir TV, Kurir Televizija

Tvrdnje Radomira Marinkovića da je između nas ikada postojao bilo kakav intiman odnos su potpuna neistina. Nikada nisam bila sa tim čovekom. Zbog ponavljanja neistinitih tvrdnji kojima se narušava moj ugled preduzeću pravne korake i od ovog trenutka ovu temu više neću komentarisati. Dalje će se njome baviti moji pravni zastupnici - rekla je Stanije Dobrojević za "Blic".

Stanija Dobrojević ulazi u Elitu 10

Podsetimo, pobednica “Elite 9“ se osvrnula nedavno i na 5. septembar kada je čeka glamurozno otvaranje nove sezone Elite 10, te misteriozno otkrila da li i ona postaje novi učesnik ili učesnik sa zadatkom.

1/7 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić Foto: Marko Karović, Printscreen Pink

- Ovih dana niko nije mogao da dođe do mene i da me dobije na telefon, osim velikog šefa koji mi je rekao kad se vežba za otvaranje nove sezone. Postoji priprema i biće spektakl. Očekivala sam haljinu, ali šta izvodimo ne znam hoće li moći haljina. Videćemo šta će biti, možda ostanem i koji dan, bio bi bum, ali kako za koga. Nećemo dalje o tome – misteriozna je bila Stanija.