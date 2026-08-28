Slušaj vest

Pevač Sloba Radanović doživeo je pravu dramu na putu kada je na kombiju, u kojem se nalazio njegov bend, iznenada otpao točak. Na sreću, izbegnuta je veća tragedija, a Radanović se ubrzo oglasio na Instagramu i podelio detalje incidenta, vidno potresen zbog svega što se dogodilo.

Na jednom od snimaka koje je objavio vide se članovi benda kako nakon nezgode sede u gepeku vozila i čekaju pomoć.

"Hvala Bogu i majci Bogorodici, pa su mi sačuvali bend na današnji dan!“, napisao je Radanović uz emotikone koji su jasno pokazali koliko ga je incident potresao.

1/5 Vidi galeriju Pevač Sloba Radanović preživeo je pravu dramu na putu, kada je kombiju u kojem se nalazio njegov bend otpao točak Foto: Printscreen

Pevač je u objavi označio i članove svog benda koji su se nalazili u vozilu, čime je dodatno potvrdio da su svi dobro.

Srećom, zahvaljujući brzoj reakciji vozača i pukom srećom, incident je prošao bez povređenih, iako je situacija mogla da se završi mnogo ozbiljnije.

Jelena ga usnimila u nezgodnom momentu

Podsetimo, Jelena Radanović nedavno je iznenadila javnost zabeleživši privatni trenutak svog supruga Slobe tokom boravka u prirodi. Zbog žurbe, popularni pevač bio je prinuđen da se presvlači na otvorenom, tik pored puta i njihovog vozila.

1/12 Vidi galeriju Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

Jelena ga je usnimila u prilično iznenađujućem izdanju - na sebi je imao samo prugastu polo majicu, crne bokserice, bele čarape i bele patike. Dok je u rukama držao pantalone koje tek treba da obuče, Sloba je u donjem vešu uspeo i da nasmeje javnost.

Svestan da ga je supruga uhvatila na delu, pevač se u jednom trenutku okrenuo prema kameri i sa osmehom prihvatio šalu na svoj račun.