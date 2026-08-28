Slušaj vest

Pevač Sloba Radanović doživeo je pravu dramu na putu kada je na kombiju, u kojem se nalazio njegov bend, iznenada otpao točak. Na sreću, izbegnuta je veća tragedija, a Radanović se ubrzo oglasio na Instagramu i podelio detalje incidenta, vidno potresen zbog svega što se dogodilo.

Na jednom od snimaka koje je objavio vide se članovi benda kako nakon nezgode sede u gepeku vozila i čekaju pomoć.

"Hvala Bogu i majci Bogorodici, pa su mi sačuvali bend na današnji dan!“, napisao je Radanović uz emotikone koji su jasno pokazali koliko ga je incident potresao.

Pevač Sloba Radanović preživeo je pravu dramu na putu, kada je kombiju u kojem se nalazio njegov bend otpao točak Foto: Printscreen

Pevač je u objavi označio i članove svog benda koji su se nalazili u vozilu, čime je dodatno potvrdio da su svi dobro.

Srećom, zahvaljujući brzoj reakciji vozača i pukom srećom, incident je prošao bez povređenih, iako je situacija mogla da se završi mnogo ozbiljnije.

Jelena ga usnimila u nezgodnom momentu

Podsetimo, Jelena Radanović nedavno je iznenadila javnost zabeleživši privatni trenutak svog supruga Slobe tokom boravka u prirodi. Zbog žurbe, popularni pevač bio je prinuđen da se presvlači na otvorenom, tik pored puta i njihovog vozila.

Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

Jelena ga je usnimila u prilično iznenađujućem izdanju - na sebi je imao samo prugastu polo majicu, crne bokserice, bele čarape i bele patike. Dok je u rukama držao pantalone koje tek treba da obuče, Sloba je u donjem vešu uspeo i da nasmeje javnost.

Svestan da ga je supruga uhvatila na delu, pevač se u jednom trenutku okrenuo prema kameri i sa osmehom prihvatio šalu na svoj račun.

Ne propustiteRijalitiGDE SU DANAS POBEDNICI ZADRUGE? Neki se potpuno povukli, a oni su se OPARILI - zaradili 400.000€ u 2025. godini...
kija-kockar-luna-djogani.jpg
StarsPOSLE SKANDALA SA ANOM NIKOLIĆ, SLOBA POVUKAO DRASTIČAN POTEZ! Radanović poručio: Stigao mi je USB... otkrio o čemu se radi
ana sloba.jpg
StarsDANAS UŽIVA U LUKSUZU, A NEKAD JE BRAO VIŠNJE I NOSIO CIGLE NA 40 STEPENI! Teški počeci Slobe Radanovića
Stars"ONO ŠTO JE SLOBA OŽENIO, JA LASEROM NE BIH PIPALA" Starleta udarila na Jelenu Radanović, o skandalu svi brujali: Sada se skinula, svi gledaju u jedan detalj...
Atina Ferari je nova Vendi

26:25
STARS 610 02.08.2026. Izvor: Kurir TV