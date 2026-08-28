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Iako je Petar Grašo široj javnosti najpoznatiji po svojim emotivnim baladama, iza svetala pozornice krije se izuzetno uspešan preduzetnik.

Van kamera pravi biznismen

Poznati pevač, zajedno sa svojom porodicom, u Splitu vodi ozbiljan i veoma unosan biznis koji nema nikakve veze sa muzikom.

Tokom 2024. godine, njegove dve porodične kompanije ostvarile su ukupne prihode veće od 5,2 miliona evra, uz neto dobit koja prelazi 590.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Petar Grašo sa suprugom Foto: Nikola Vulikić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram/dinoradja_official

Jedna firma

Prva porodična firma, pod nazivom "Apartments Grašo", registrovana je još 2016. godine i beleži impresivan i konstantan rast. Tokom 2024. godine, njeni prihodi su se gotovo udvostručili i dostigli iznos od 825.400 evra, dok je čista dobit iznosila 192.100 evra. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se ovaj ogroman uspeh ostvaruje sa samo dvoje zaposlenih, čija prosečna neto plata iznosi čak 1.217 evra. Iako se na papiru kao vlasnik ove firme vodi Petrov otac Zoran, a majka Snježana ima prokuru, pevač sedi u samoj upravi i vodi glavnu reč u ovom poslu.

Pravi i najveći nosilac porodičnog bogatstva jeste kompanija "Grašo-Commerce", osnovana još 1992. godine. Petar Grašo je u njoj član društva i jedan od osnivača. Ova firma zapošljava 60 radnika sa prosečnom platom od 1.094 evra, a u 2024. godini je ostvarila impresivne prihode od skoro 4,4 miliona evra. Iako su prihodi ove kompanije rasli, neto dobit je u odnosu na 2023. godinu blago opala na 402.700 evra.

1/4 Vidi galeriju Petar Grašo Foto: Kurir

Druga firma

Pravi i najveći nosilac porodičnog bogatstva jeste kompanija "Grašo-Commerce", osnovana još 1992. godine. Petar Grašo je u njoj član društva i jedan od osnivača. Ova firma zapošljava 60 radnika sa prosečnom platom od 1.094 evra, a u 2024. godini je ostvarila impresivne prihode od skoro 4,4 miliona evra. Iako su prihodi ove kompanije rasli, neto dobit je u odnosu na 2023. godinu blago opala na 402.700 evra.

Porodica Grašo se trudi da svoj uspešan biznis, koji se pretežno bazira na apartmanima i ugostiteljstvu, vodi vrlo tiho i daleko od očiju javnosti. Roditelji poznatog pevača žive izuzetno povučeno, dok istovremeno drže konce najprofitabilnijih porodičnih delatnosti u svojim rukama.