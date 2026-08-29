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Denser Igir Todorović, poznatiji kao Dr Iggy, govorio je i o novcu i ljudima sa kojima je sarađivao tokom perioda najveće popularnosti.

Kako je istakao Dr Iggy, iako su pojedini vlasnici diskoteka u to vreme važili za kontroverzne osobe, prema njemu su bili korektni.

- Oni jesu držali diskoteke u ono vreme kada sam ja bio najpopularniji, ali ne. Ako hoćeš da me pitaš ko me je najviše obmanuo za novac, najviše je bilo u Crnoj Gori. Sutomore, taj kralj... Ostali su mi dužni nekoliko puta tamo. A ti krimosi što su držali te diskoteke, oni su uvek ispali korektni. Čak su me više puta častili preko onoga što sam ja tražio - rekao je Dr Iggy.

1/6 Vidi galeriju Ovako Danas izgleda Igor Todorović Foto: ATA images, Kurir Televizija, Zorana Jevtić

Uprkos velikoj zaradi i popularnosti, Dr Iggy tvrdi da ga novac nikada nije promenio, a posebno pamti savet starijeg prijatelja koji mu je pomogao da ostane skroman.

- Kad zaradiš 50.000 maraka mesečno... Mogao si stan da kupiš. Ako je danas stan na Banovom brdu, lupam, 150.000 evra, onda je to kao da si tada zarađivao 150.000 evra mesečno. To su ogromne pare. Ja jednostavno nisam znao ni šta ću s tim, ni gde ću, ni kako. Kupio sam prvi, drugi, treći auto, kupio gliser, pa vodio 20 ljudi na skijanje i na more, plaćao ovom i onom, družio se... To jednostavno ne može da se potroši - rekao je Dr Iggy u emisiji "Demanti".

"Više nisam isti"

On je otvorio dušu i prisetio se gubitaka, te otkrio kako mu se život promenio nakon toga.

Todorović je istakao da više nije isti čovek, kao i to da mu ljudi koje je izgubio nedostaju do današnjeg dana.

- Pa, ja posle gubitaka živim potpuno novi život. Više nisam isti, ne razmišljam isto kao što sam razmišljao dok su bili živi. Jako mi nedostaju. Ja u zidovima moje kuće vidim njih, osećam njihovo prisustvo i kao da su tu njihove duše i da mogu da vide šta radim - rekao je Dr Iggy.

1/5 Vidi galeriju Igor Todorović Foto: Printscreen/YT, Zorana Jevtić, Dragana Udovičić

Prisetio se i pokojnog brata, bola koji ne prolazi, ali sećanje na njega ostaje. Zbog tog bola, Igi se na dve godine okrenuo od muzike. Govorio je o bratu, otkrio je da je on imao nešto drugačiji odnos prema novcu, voleo skupocene stvari, a pevač se, govoreći o pojedinostima, prisetio koliko je teško podneo njegov odlazak:

"Devojka ga ostavila kad se razboleo"

- Moj brat nije imao banke žute, ali je voleo skupe stvari. Ja sam mu davao pare, plaćao skijanje. Ja kažem - živeo je kratko, ali slatko. On je bežao od kamera, nije hteo uopšte da se pojavljuje. Devojka koja je saznala da se razboleo odmah ga je ostavila. Ja to nisam mogao da verujem - rekao je Dr Iggy.