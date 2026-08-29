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Vodiiteljka Dea Đurđević nedavno se porodila i rodila ćerku kojoj je dala ime Iris sa izabranikom Lazarom, kog poznaje još iz srednje škole.

Voditeljku je usnimljena kako u društvu supruga i njihove bebe uživa u večernjoj šetnji u jednom tržnom centru u Beogradu, što je ujedno i njeno prvo pojavljivanje u javnosti.

Novopečeni roditelji delovali su potpuno opušteno, a vreme su provodili u zajedničkom društvu, a u jednom trenutku pridružila im se i nepoznata žena.

Dea Đurđević Foto: Marina Cvetković/Mondo

Podsetimo, Dea je nedavno na Instagram profilu podelila je snažnu poruku o odnosu koji želi da izgradi sa svojom decom, a njene reči govore o želji da jednog dana bude osoba kojoj će se dete obratiti i onda kada pogreši

– Nikada ne želim da moja deca, kada pogreše, pomisle: ‘Mama će me ubiti’. Želim da im prva pomisao bude: ‘Moram da pozovem mamu’.

Reči koje je Dea Đurđević podelila posebno dobijaju na težini sada kada je i sama zakoračila u svet roditeljstva. Njena poruka ne govori samo o vaspitanju, već o želji da između majke i deteta od prvog dana postoji poverenje, razumevanje i osećaj sigurnosti.

Kurir.rs/Mondo

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