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Srpska voditeljka Snežana Dakić razvela se od biznismena Vladimira Mikića, sa kojim ima ćerku Lauru, pre skoro više od deceniju zbog navodne prevare.

Bolan razvod

Ono što se zna je da je bila deset godina u vezi sa biznismenom Vladimirom Mikićem, nakon čega se udala za njega. Par se venčao 2005. godine, a kumovi su im bili legendarni fudbaler Dragan Stojković Piksi i njegova supruga Snežana. Sledeće godine su dobili Lauru.

Godine 2014. u medijima se pojavila informacija da se par razvodi, a kao razlog naveli su brojne nesuglasice i navodno Vladimirovo neverstvo. On je navodno prevario Snežanu sa sekretaricom koja je od njega mlađa čak 21 godinu, što je voditeljki palo izuzetno teško. Ono što je celu situaciju učinilo još dramatičnijom jeste činjenica da se Snežana u tom periodu suočavala sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i iskustvom bliskim smrti. Naime, ona je u trenucima najveće životne slabosti morala da se podvrgne teškoj operaciji tokom koje joj je ugrađen stent ka mozgu.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka Snežana Dakić (57) pre 12 godina imala je ozbiljne zdravstvene probleme kada joj je ugrađen stent na mozgu. Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Printskrin/Instagram

Visoka alimentacija

Nakon nekog vremena je potvrđeno da se par razvodi. Postojala su nagađanja da će Vladimir Snežani i svojoj ćerki Lauri ostaviti stan na Novom Beogradu, gde su zajedno živeli. Takođe, mediji su tvrdili da će biznismen plaćati mesečnu alimentaciju u iznosu od 350.000 dinara, pisao je Story nedavno.