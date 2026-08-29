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Denser Dr Iggy govorio je o atraktivnim devojkama koje su obeležile devedesete i otkrio da se muvao sa Sandrom. Meljničenko. Pevač Igor Todorović, poznatiji kao Dr Iggy devedsetih je zarađivao čak 50.000 nemačkih maraka. Kako kaže, tada nije znao šta će sa tolikim novcem, pa je kupovao automobile, gliser i vodio prijatelje na putovanja.

Tih godina mnoge devojke želele su da budu viđene u društvo bogatih i slavnih, a denser kaže da oko njega ipak, nije bilo sponzoruša.

1/6 Vidi galeriju Ovako Danas izgleda Igor Todorović Foto: ATA images, Kurir Televizija, Zorana Jevtić

- Nije ih tada bilo kod mene. Devojke su nosile to, sećam se jedne plavuše sa Banovog brda. Ona mi se sviđala. Imala je ravne farmerke, trenerku gore i "Air Max" patike. Meni je to bilo top, tada je to bilo top. Imala je ljubičastu trenerku i ljubičaste patike, da bi se sve slagalo - ispričao je Todorović u emisiji "Demanti".

Kako je ispričao, u to vreme na javnoj sceni bilo je mnogo atraktivnih devojaka, a po njegovom mišljenju najzgodnija je bila nekadašnja članica grupe "Models", a danas supruga milijardera Sandra Meljničenko.

1/8 Vidi galeriju Sandra Meljničenko Foto: Valeriy Levitin / Sputnik / Profimedia, Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

- Pera iz grupe Tap 011 bio je sa onom Sandrom. Ona se nešto i sa mnom čula, malo, ali tu nije došlo ni do čega. Drago mi je što se udala i što joj je lepo u životu - rekao je Dr Iggy i dodao:

- Bio sam sa devojkama koje nisu sa javne scene. Nikada nisam bio sa poznatim devojkama. Teško bih bio sa njima, mislim da one ne kapiraju kako žive obične devojke, kao što možda ni ja sada ne mogu da skapiram kakav je život običnog čoveka.