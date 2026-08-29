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Ćerka proslavljenog pevača Harisa Džinovića, mlada influenserka Đina Džinović, ponovo je uspela da podigne ogromnu prašinu na društvenim mrežama. Ovog puta razlog nije njen ljubavni život ili luksuzna putovanja, već, verovali ili ne – šokantna cena običnog kozmetičkog tretmana.

Đina je s pratiocima na platformama Instagram i Tiktok podelila detalje estetskog tretmana, ali i fiskalni račun koji ju je, sudeći po njenoj reakciji, ostavio potpuno bez teksta.

U kratkom video-snimku koji je podelila na mrežama, mlada influenserka nije mogla da sakrije svoje zaprepašćenje čim je videla konačan iznos koji treba da plati na kasi jednog luksuznog prestoničkog salona.

"Sad kad nisam umrla! Manikir i pedikir 340 evra! Ja ne mogu da verujem!", rekla je Đina.

1/7 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

Nakon što je pokazala krajnji rezultat i kako izgledaju njeni nokti posle skupocenog tretmana, Đina je pred svojim auditorijumom dala iskrenu i oštru ocenu, ne trudeći se da ublaži situaciju ili opravda preveliki trošak.

- Ovo zaista ne vredi tih para - dodala je iskreno, ne pokušavajući da ublaži utisak.

Da bi potvrdila svoje reči i sprečila eventualne sumnje da preuveličava situaciju, Đina je na kraju snimka pokazala i crno na belo račun iz salona, što je odmah pokrenulo lavinu komentara i žučnih rasprava na internetu o tome koliko zapravo vredi luksuz i gde je granica opravdanosti ovakvih cena.