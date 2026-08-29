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Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus, zaprosio je sinoć devojku pevačicu Barbaru Bojović, o čemu se i te kako priča. Barbara je pristala da se uda za njega, dok se za njegovo ime u prošlosti vezivalo mnogo skandala, o kojima su brujali svi.

Acin odnos sa bivšom suprugom Snežanom i ćerkom Vaskom bio je predmet čestih javnih optužbi i nesuglasica.

On je na društvenim mrežama rekao kako je njegova bivša žena završila u zatvoru zbog droge.

- Godinu i po dana pričam da ona ima veze sa drogom i ponavljam da ima veze sa drogom. Svaka čast policiji u Doljevcu koja je uhapsila. Juče me zvao njen brat i to mi ispričao. Sada mene optužuju da stojim iza toga. Imam dokaz da ona to radi i to ću predočiti policiji ako me budu zvali. Ja jedva čekam. U Blacu sam, promukao sam, imam majstore i nije mi jasno ko je nju već drugi put pustio na slobodu. Znači, nju neko štiti iz policijske uprave u Nišu. To se vidi i to je tačno - rekao je Aca nedavno.

1/4 Vidi galeriju Aca Amadeus Foto: Printscreen/Instagram

- Mislio sam da se zabavlja sa jednim i neka su živi i zdravi, ali ovo je zaista strašno. Njen brat mi je sve rekao šta je nađeno. Ja sa tim nemam nikakve veze, prvi put čujem i ne zanima me. Njoj je cilj pola moje imovine.

Aleksandra je, inače, bivša žena prijavila za pokušaj ubistva.