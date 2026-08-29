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Irena Radulović, supruga crnogorskog influensera Jovan Radulovića Jodžira, oglasila se na društvenim mrežama prvi put nakon što je u javnosti odjeknula vest o hapšenju njenog supruga.

Dok regionalni mediji ne prestaju da pišu o skandalu i detaljima jučerašnjeg privođenja popularnog influensera, Irena je odlučila da u potpunosti ignoriše dramu i nastavi sa svakodnevnim aktivnostima.

Foto: Printscreen/Instagram

Irena se oglasila nakon Jožirovog hapšenja

Ona je na svom Instagram profilu podelila snimak nastao tokom vožnje u "audi". Na video-zapisu se vidi kako opušteno vozi gradom, dok sa zvučnika grmi hit Ane Nikolić, "Januar", a ona jednom rukom drži volan u ležernom izdanju.

Iako su mnogi očekivali da će se Irena zvanično oglasiti, otkriti detalje ili pružiti javnu podršku suprugu, ona je bez ijedne napisane reči objavila samo video kako se voza gradom.

1/8 Vidi galeriju Irena Radulović Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, vest o hapšenju Jodžira je šokirala region, a javnost i dalje pomno prati svaki korak ove porodice u očekivanju zvaničnih informacija.

Podgorička policija uhapsila je influensera Jovana Radulovića (38) zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika, saopštila je Uprava policije Crne Gore na društvenoj mreži X.

Prema navodima Uprave policije Crne Gore, Radulović je priveden zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika Odeljenja bezbednosti Podgorica, a potom je kažnjen novčanom kaznom od 900 evra.

Priznao krivicu

- Mislio sam da iskuliram, ali bolje da vam kažem o čemu se radi. Ne znate ništa o meni i ja volim što ne znate ništa o meni. Jesam bio uhapšen, jesam izvređao policajca. Bio je i on bezobrazan, ali, stvar koju ne znate, to je da smo se taj čovek i ja izgrlili i izljubili i izvinio sam se njemu i njegovoj porodici zbog neprijatnosti. Bio sam dosta bezobrazan, ali sam ukapirao da sam pogrešio.

Jodžir je objasnio da nije uradio krivično delo, već prekršaj za koji je kažnjen sa 900 evra.

1/11 Vidi galeriju Jovan Radulović Jodžir Foto: Instagram, Preent Screen, Privatna Arhiva





- Sudija mi je dodelila kaznu od 900 evra, to nije za pritovr, da znate. Nema elemenata krivičnog dela, nego je prekršaj i to je novčana kazna, 900 evra, koju ću platiti, jer sam kriv.

Oduzeli mu automobil

Radulović je otkrio da je došlo do novog susreta sa policijom, te da su mu oduzeli vozilo: