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Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović odmor, posle Splita, nastavio je na Malom Lošinju, gde je sa porodicom boravio u luksuznoj vili u uvali Čikat.

Ibrahimović je na Lošinju boravio sa suprugom Helenom Seger i njihovim sinovima. Vila u kojoj su odseli nosi naziv Captain's Villa Rouge, a reč je o izuzetno luksuznom objektu koji ima i ličnog batlera.

Posebnu pažnju privlači cena boravka. Kako piše „Imperijal“, noćenje u ovoj vili košta oko 14.000 evra, dok je minimalni boravak pet noći. To znači da cena najkraćeg mogućeg boravka iznosi čak 70.000 evra.

Foto: Printscreen/imperijal.net

Prema podacima koje je objavio hrvatski portal, vila se nalazi na velikom privatnom posedu u uvali Čikat, površine oko 12.084 kvadratna metra, koji obuhvata kuću, šumu i maslinike.

Naime, luksuzni posed na kojem boravi uknjižen je na Mihajla Perenčevića, Zagrepčanina koji je u Rusiji zgrnuo bogatstvo zahvaljujući bliskosti s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

„Imperijal“ navodi i da je Perenčević vilu dobio na osnovu ugovora o darovanju od svog pokojnog brata Predraga, koji je nekretninu prethodno godinama kupovao od tadašnjih vlasnika. Ugovor o poklonu zaključen je nekoliko meseci pre Predragove smrti 2022. godine.

1/7 Vidi galeriju Zlatan i Helena Foto: BabiradPicture / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

Perenčevićevo ime povezuje se njegovim poslovanjem u Rusiji, dok „Imperijal“ navodi da se nalazi na britanskoj listi sankcija od 29. juna 2022. godine. Kao razlog za sankcionisanje, prema dokumentu britanskih vlasti, navodi se njegova povezanost sa kompanijom Velesstroy i sektorima od strateškog značaja za rusku vladu.