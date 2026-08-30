NOĆ U VILI 15.000 €, IMA LIČNOG BATLERA I MASLINJAK: Zlatan Ibrahimović se baškari u vili Putinovog komadanta, koji je pod sankcijama Velike Britanije
Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović odmor, posle Splita, nastavio je na Malom Lošinju, gde je sa porodicom boravio u luksuznoj vili u uvali Čikat.
Ibrahimović je na Lošinju boravio sa suprugom Helenom Seger i njihovim sinovima. Vila u kojoj su odseli nosi naziv Captain's Villa Rouge, a reč je o izuzetno luksuznom objektu koji ima i ličnog batlera.
Posebnu pažnju privlači cena boravka. Kako piše „Imperijal“, noćenje u ovoj vili košta oko 14.000 evra, dok je minimalni boravak pet noći. To znači da cena najkraćeg mogućeg boravka iznosi čak 70.000 evra.
Prema podacima koje je objavio hrvatski portal, vila se nalazi na velikom privatnom posedu u uvali Čikat, površine oko 12.084 kvadratna metra, koji obuhvata kuću, šumu i maslinike.
Naime, luksuzni posed na kojem boravi uknjižen je na Mihajla Perenčevića, Zagrepčanina koji je u Rusiji zgrnuo bogatstvo zahvaljujući bliskosti s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
„Imperijal“ navodi i da je Perenčević vilu dobio na osnovu ugovora o darovanju od svog pokojnog brata Predraga, koji je nekretninu prethodno godinama kupovao od tadašnjih vlasnika. Ugovor o poklonu zaključen je nekoliko meseci pre Predragove smrti 2022. godine.
Perenčevićevo ime povezuje se njegovim poslovanjem u Rusiji, dok „Imperijal“ navodi da se nalazi na britanskoj listi sankcija od 29. juna 2022. godine. Kao razlog za sankcionisanje, prema dokumentu britanskih vlasti, navodi se njegova povezanost sa kompanijom Velesstroy i sektorima od strateškog značaja za rusku vladu.
Upravo ovaj luksuzni kompleks izabrao jedan od najpoznatijih fudbalera sveta. Ibrahimović, poznat po raskošnom načinu života, na Malom Lošinju je tako pronašao privatnost i luksuz kakav ovakav objekat pruža.
kurir.rs/imperijal