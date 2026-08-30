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Emina Jahović trebalo je da održi veliki koncert u Beogradskoj areni 3. oktobra ove godine. Međutim, kampanja za ovaj spektakl iznenada je obustavljena, a potom je najavljen novi datum i lokacija - koncert u Sava Centru 22. novembra.

Ovakav razvoj događaja izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a posebno među publikom koja je već kupila ulaznice za koncert u Areni. Mnogi nisu znali šta se zapravo dešava sa prvobitno najavljenim nastupom, kao ni da li njihove ulaznice i dalje važe.

Usijale se mreže

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Bura se posebno povela nakon što su se na TikToku pojavili komentari ljudi koji tvrde da su već kupili karte za koncert u Areni.

- Jako neprofesionalno ako je otkazano, a nije najavljeno pre otvaranja Sava Centra. Platila sam dve karte preko 7.000 i ne želim da dobijem neko zamensko mesto dok drugi uveliko kupuju nove karte. Trebali su odmah da procene. Pa, bolje da se pojavi iako ne bude puno nego da ispali ljude - napisala je jedna korisnica.

- Kupila sam karte za Arenu, fina ispala! Nije prodala dosad ni 1.000 karata za Arenu, a najavila je koncert još krajem decembra - bili su samo neki od komentara.

Međutim, Emina se oglasila na svom Instagram profilu i saopštila šta se zapravo dogodilo.

Prolongiran koncert

Kako je navedeno u saopštenju, koncert zakazan za 3. oktobar u Areni nije otkazan, već je "prolongiran iz tehničkih i organizacionih razloga". Istovremeno, koncert u Sava Centru, zakazan za 22. novembar, biće održan prema planu.

- Iz tehničkih i organizacionih razloga koncert Emine Jahović zakazan za 3. oktobar biće prolongiran. Istovremeno, sa zadovoljstvom potvrđujemo da će se koncert Emine Jahović u Sava centru, koji je ranije zakazan, održati prema planu. Kako bismo izašli u susret publici koja je već obezbedila svoje ulaznice za koncert u Areni, kupljene ulaznice mogu biti iskorištene za koncert u Sava centru, bez dodatne doplate. O načinu zamene ulaznica i dodele odgovarajućih mesta, kupci će biti blagovremeno obavešteni. Za one kojima termin ili lokacija koncerta u Sava centru ne odgovaraju, povraćaj novca za kupljene ulaznice moguć je na prodajnom mestu na kojem su ulaznice prvobitno kupljenje. O novom terminu koncerta Emine Jahović u Areni javnost će biti blagovremeno obaveštena - piše u saopštenju.

1/8 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kurir.rs

Emina:

02:23 Emina Jahović Izvor: Kurir