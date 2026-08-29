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Kada je otvoreno progovorio o privatnom životu i potencijalnoj mogućnosti da ima vanbračnog sina u Americi, Miloš Bojanić je dospeo u centar medijske pažnje.

On godinama unazad uživa u skladnom braku sa 24 godine mlađom suprugom Bojanom, ali nema problem da otvoreno govori o onome što mu se dešavalo u prošlosti.

1/6 Vidi galeriju Miloš Bojanić na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Folk pevač je bez dlake na jeziku priznao da je svojevremeno prevario suprugu tokom boravka u Americi, zbog čega su se pojavile spekulacije da se iz te afere kasnije rodilo dete.

Miloš je na ove priče reagovao, te otkrio da nema nikakav problem sa tom mogućnošću, već da bi ga takva vest zapravo obradovala.

"Uradićemo DNK analizu i odmah ću priznati dete"

1/5 Vidi galeriju Pevač u akciji Foto: Printscreen Pink Tv, Kurir Televizija, Petar Aleksić

- Ako u Americi ili bilo gde na svetu postoji žena koja ima naše dete, neka se javi! Uradićemo DNK analizu i odmah ću priznati dete - rekao je Bojanić i dodao kroz smeh da ne može da se seti baš svih detalja neverstva jer se sve odigralo pre mnogo godina.

Iz braka sa suprugom Brankom, Miloš ima dva sina, od kojih je jedan od njih, Mikica Bojanić, široj javnosti poznat kao učesnik rijalitija "Zadruga 6".

"Oduvek sam želeo treće dete"

Miloš je jednom prilikom naglasio je da je njegova velika želja oduvek bila da ima još jedno dete.

1/5 Vidi galeriju Miloš Bojanić Foto: Printscreen, Kurir Televizija

- Ko zna šta je sve bilo pre mnogo godina. Iskreno, ja sam oduvek i želeo treće dete. Da imam vanbračnog sina, odmah bih ga priznao. Ma iste sekunde bih to uradio - zaključio je pevač.

Inače, pevač se nedavno oglasio nakon što su u Baošićima buknuli požari, a on tamo ima vilu od 2 miliona.

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