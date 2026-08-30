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Na domaćoj javnoj sceni se nererko dešava da poznate ličnosti dospeju u centar skandala zbog intimnih snimaka koji nekad slučajno, a nekad i namerno, isplivaju javno.

Među njima, nalaze se i žrtve osvetničke pornografije, koje su najčešće žene. Ipak, ima i onih koji ne kriju da samostalno plasiraju eksplicitan sadržaj, pa od toga i zarađaju. Svačije iskustvo je različito, a reakcije javnosti, takođe, mogu biti razne - od podrške žrtvi, pa sve do osuda zbog izlaganja sebe takvoj situciji. Neki su se zbog toga povukli sa javne scene, a drugi - nastavili da žive kao da se ništa nije desilo, dok im je popularnost rasla.

Dara Bubamara

Pevačica Dara Bubamara se više puta našla u centru ovakvog skandala. U jednom trenutku je sama objavila kratak video-snimak na kom se vidi kako simulira određene intimne radnje. Pevačica je hrabro govorila o tome, uz svoj specifičan smisao za humor i šarm:

- Omaklo mi se, stisnula sam pogrešno dugme. Malo sam vežbala, nek smo živi i zdravi - poručila je Dara tada, a eksplicitni snimak je ubrzo bio obrisan sa društvenih mreža.

1/9 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Boba Nikolić

Ovakav pristup, uz humor i nonšalanciju, najčešće je deo strategije javnih ličnosti da zadrže kontrolu nad pričom i umanje negativne posledice po reputaciju.

Mada, tu nije bio kraj Darinih skandala. Nedavno se dogodio i slučaj o kom je region brujao, a to je glasovna poruka, svima prepoznatljiva kao "Od četiri do pola sedam".

Dara je i tada kroz humor pričala o ovome:

- U svakom slučaju, drago mi je da sam nasmejala naciju. Nekad je bilo od četiri do pola sedam, sad je malo duže - poručila je pevačica kroz osmeh.

Suzana Mančić

Suzana Mančić pretrpela je veliki pritisak javnosti kada su čak dva njena intimna videa procurila u javnost.Prvi snimak je dospeo u medije 2006. godine, a drugi nešto kasnije. Suzana je javno priznala da je kamera bila namenjena isključivo privatnom korišćenju i da je video procurio iz neopreza.

1/8 Vidi galeriju Suzana Mančić u kupaćem Foto: Pritnsceen, Instagram/suzanamancicofficial, Printskrin/Instagram

Iskustvo je bilo izuzetno traumatično – priznala je da je razmišljala o samoubistvu i doživela ogromnu psihičku bol. Ipak, karijera joj nije bila ugrožena, a ona je pružila podršku drugim ženama koje su prošle kroz slične situacije, ističući kolektivni voajerizam i moralne osude društva.

Suzana je jednom prilikom o tome govorila za "Grand":

-Taj period života želim da zaboravim, ali ne mogu! To je nešto najstrašnije što mi se desilo… Nisam izlazila na ulicu. Rodbina mi donosila hleb, deca nisu išla u školu… To mi je najteži trenutak jer sam izgubila dostojanstvo… Ljudi su me voleli do tada, a onda su me gledali sa zgražavanjem. Nisam bila kriva da bih trpela taj javni linč, javnost me je osudila, mnogo sam plakala, ali vreme je učinilo svoje i nekako sam prevazišla - rekla je ona svojevremeno.

Nataša Bekvalac

Eksplicitne fotografije nisu zaobišle ni Natašu Bekvalac i njenog tadašnjeg supruga Danila Ikodinovića. Fotografije su nastale na njihovom medenom mesecu, a Bekvalčeva je tada javno govorila o tome:

1/11 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Privatna arhiva, printrscreen instagram, ATA images

- Pogodilo me je kada su gole fotografije izašle u javnost. Znam ko ih je pustio, ali nisam mu odgovorila ništa. Neće debelo platiti, ovog puta kuća časti.

Natašina odluka da ne pokrene tužbu pokazuje jedan od načina kako javne ličnosti pokušavaju da sačuvaju privatnost i smanje medijsku buru.

Milan Milošević

Drama kroz koju je, prema tvrdnjama medija, prošao popularni rijaliti voditelj, Milan Milošević, dogodila se pre nekoliko godina i to nakon što je gostovao kod Ognjena Amidžića u emisiji i najavio povratak na Pink.

- Samo su u inboks počele da mu stižu poruke na Instagram: "Imam tvoj snimak Milane ispred hotela u 5 ujutru. Baš si se trudio, spremi 50.000 evra". Te poruke koje je dobijao su mu zatrpavale inboks. Kada je proverio, svi profili sa kojih su mu pisali bili su lažni. On je na početku kulirao i blokirao sve profile s kojih je dobijao poruke, međutim profili su nicali jedan za drugim. On je tada napisao da mu pošalju snimak, da vidi, međutim poruke su počele da mu stižu i na mobilni telefon. One su uglavnom imale istu konotaciju, ali sada je već postalo ozbiljnije. Tražio je barem deo snimka da vidi o čemu se radi i o kome. Međutim, ljudi koji su mu slali poruke su postali prilično agresivni, pretnje su bile sve jače, a suma je sa 50.000 evra povećana na 70.000 evra. Kada je video da je odneo šalu, Milan je pozvao svog prijatelja koji radu u bezbednosnoj informativnoj agenciji da mu se požali jer koliko zna uvek je bio čist i nema šanse da ima snimak jer se nikada nije snimao. Prijatelj ga je posavetovao da pronađu konekciju u sektoru MUP-a za visokotehnološki kriminal. Istog dana sve je prijavljeno, krenule su provere brojeva telefona sa kojih su stizale pretnje i ucene. Brojevi su bili svi pripejd, ali ono što su ustanovili to je da su kupljeni u jednom mestu pored Smedereva. U međuvremenu, Milan je insistirao na tome da dobije bar deo nečega čine mu prete - ispričao je izvor ranije, pa otkrio kako je Milan shvatio da je reč o nameštaljci:

1/5 Vidi galeriju Milan Milošević Foto: Petar Aleksić, Printscreen

- Na kraju posle gomile vremena provedenog u ubeđivanju stigao mu je skrinšot gde se vide samo dva gola tela jedno na drugom. Bili su na zadnjem sedištu automobila. Milan je odmah znao da to nije on. On je video da je u pitanju nameštaljka. Pozvao je advokata i posavetovao se sa njim, podneo je krivičnu prijavu protiv NN lica dok sektor za visokotehnološki kriminal i dalje traga za osobom koja mu je pretila i ucenjivala ga. Što je zanimljivo, ta osoba je samo odjednom prestala sa ucenama koje su baš počele u trenutku kada je krenulo pisanje da se vraća u Elitu. Državne institucije trenutno rade svoj posao. Milan je sada potpuno opušten jer zna da nema veze sa snimkom i da to nije istina - rekao je tada izvor za Scandal.

Milica Dabović

Bivša košarkašica, Milica Dabović je jedna od onih koja je sama plasirala fotografije na kojima pozira naga i otvorila nalog na platformi OnlyFans, što je izazvalo šok javnosti.

Ona je jednom prilikom otkrila do koje granice ide na OnlyFans-u:

- Trebalo bi da se plati, da bih uopšte stupila u kontakt sa ljudima, da bi trošili moje dragoceno vreme. To jeste jedan vrlo težak posao. Naučila sam da imam neki nivo i da se ne trošim mnogo, zaista ima divnih momaka. Svi dobro znate da nisam znala da je u pitanju porno sajt, ja od toga ne bežim, to je činjenično stanje, sve je onako kako se ja osećem, postoji granica i da ništa ne želim - istakla je ona.

1/5 Vidi galeriju Nekadašnja košarkašica ima netrpeljivost prema Jk Foto: PrintscreenInstagram

Na pitanje kako je reagovala na izjavu Nade Obrić, da ne bi učestvovala sa njom u emisiji "Magazin In" da je znala da ima OnlyFans, Milica je rekla:

- Ja sam sve ono što ste vi na plažama, da je Nada znala kakve ja slike objavljujem, sigurno ne bi tako rekla. Naučila sam da me osuđuju pre vremena - objasnila je Dabovićeva ranije za Republiku.

Sanja Stojanović

Pevačica Sanja Stojanović 2007. godine pojavila se u takmičenju "Zvezde Granda", gde je stigla do samog finala, kako je eksplicitni snimak obeležio početak njene karijere i bacio senku na njeno pevanje, Sanja se povukla iz javnosti.

Sanja se tada našla u centru skandala i bila je glavna tema medija u Srbiji, ali i javnosti, a sada Sanja izgleda potpuno drugačije, a jednom prilikom je skreno govorila o tome kroz šta je prošla kada je njen dečko pustio privatne snimke.

- Moje pevanje u takmičenju je nekako palo u senku baš zbog tog eksplicitnog snimka, tako da ljudi ni ne znaju kako ja pevam i kako radim - rekla je pevačica.

1/8 Vidi galeriju Sanja Stojanović nekada Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Youtube, Printscreen

- Kada se snimak pojavio, poželela sam da me nema. Nisam umela da se sa dvadeset godina nosim sa novinarskim pitanjima i novinarima, iz toga razloga sam se i povukla. Bilo mi je lakše da nestanem, da me nema i da nikad više ne pišu ništa o meni.

Iako se povukla o javnosti, o njoj i snimku se i dalje pričalo, a kako je rekla, najstrašnije joj je bilo da nakon svega pogleda oca i brata u oči.

- Jeste bila velika sramota, ali Bože moj. Nikoga nisam ubila, niko nije ispaštao zbog mene, šta sad?! Ne mogu da nestanem i da me proguta zemlja - objasnila je Sanja u emisiji "Grand magazin".

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