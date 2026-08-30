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Vest da su Jakov Jozinović i Džejla Ramović više od prijatelja prilično je iznenadila domaću javnost, ali i javnost u regionu.

Iako se o njihovoj ljubavnoj vezi dosad manje-više samo nagađalo, nove paparaco fotografije Jakova i Džejle iz romantične šetnje Zagrebom predstavljaju i prvi dokaz da kolege zaista uživaju u vezi daleko od očiju javnosti.

Fanovi nagađali

Foto: Ustupljenje fotografije story.hr

Jakova su naše kolege iz hrvatskog izdanja magazina Stori uslikali u centru hrvatske prestonice, a kao što možete videti na fotkama koje obljavljujemo uz njihovo dopuštenje, društvo mu je pravila upravo lepša polovina. Oni su opušteno šetali nakon završenog šopinga, a ni velika vrućina tog dana nije im smetala da zajedno izađu napolje kako bi završili sve svoje obaveze.

Mladi par je bio ležerno odeven, pa je tako Jakov bio u bermudama i beloj majici, dok je Džejla izabrala kratak šorc i oversajz plavu lanenu košulju. Pevač je kao pravi džentlmen nosio četiri pune velike kese iz šopinga, dok je Ramovićeva išla u korak s njim.

Naravno, njihova romantična šetnja nije mogla proći nezapaženo, pa iako su neko vreme uspeli da zadrže detalje svog odnosa za sebe, sada više nema potrebe nagađati ko je misteriozna devojka koja se pojavljivala na njegovim fotografijama u poslednje vreme.

1/4 Vidi galeriju Jakov i Džejla Foto: Ustupljenje fotografije story.hr

Inače, Džejla je pre njihove šetnje gradom na društvenim mrežama objavila fotografiju iz frizerskog salona, a na njoj je nosila istu plavu košulju i kosu podignutu u punđu. Upravo u toj kombinaciji je snimljena nekoliko sati kasnije u centru Zagreba s Jakovom.

Jakov je krajem juna objavio video na kome se ljubi s misterioznom devojkom, a iako je objava ubrzo uklonjena, korisnici interneta uspeli su da je sačuvaju i podele na društvenim mrežama. Nedugo nakon toga počela su brojna nagađanja o identitetu devojke. Deo fanova smatrao je da je reč o Džejli, ali to nisu mogli da tvrde sa sigurnošću.

Nedavno je hrvatski pevač objavio i novi snimak s letovanja, koji je takođe izazvao pravu pometnju na društvenim mrežama. Dok se u kadrovima vidi društvo koje uživa na luksuznoj jahti, pažnji fanova nije promakao jedan ključni detalj.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Tada je sasvim desno na palubi uočena upravo Džejla kako u dobrom raspoloženju skače u vodu. Ovaj momenat dodatno je podgrejao spekulacije o njihovoj emotivnoj vezi, o kojoj se šuškalo već neko vreme.

Iako su akteri ove priče i dalje ćutali o svom statusu, obožavaoci su bili ubeđeni da ovi snimci govore više od hiljadu reči.

Nakon jednog od Jakovljevih koncerata u Sava centru, bosanskohercegovačka pevačica je govorila upravo o njemu.

Lep osećaj

- Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima. Ja sam od onih koji nikad ne gledaju ništa što se tiče sebe, intervjue i nastupe, ništa ne pregledavam naknadno. Ali taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta - priznala je tada Ramovićeva za Kurir.

Podsetimo, prvi snimak Jakova i Džejle izazvao je lavinu reakcija na društvenoj mreži Iks, gde se priča razvila u nekoliko pravaca - od romantizovanja njihove veze do teorija o pažljivo osmišljenom PR potezu.

Upravo taj "objavi pa obriši" momenat dodatno je podgrejao interesovanje javnosti, jer se u digitalnom dobu gotovo ništa ne može potpuno izbrisati, posebno kada su u pitanju viralni sadržaji koji uključuju poznate ličnosti.

1/11 Vidi galeriju Džejla Ramović i Jakov Jozinović Foto: Kurir

- Ako je ovo PR, onda je genijalno odrađeno, svi pričaju o njima! Ovo je baš filmska priča, prelepo ako je iskreno! Ne postoji slučajno objavljen pa obrisan video u 2026. godini! Oni bukvalno dominiraju svakim trendom, gde god da se okreneš - oni! Ako je marketing, onda je ovo masterklas. Ako nije, onda su baš zaljubljeni! Kakva reklama i osmišljena priča pred duet koji snimaju - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Iako ni Jakov ni Džejla nisu zvanično detaljno komentarisali navode o vezi, njihova zajednička pojavljivanja, emotivni nastupi i sada već viralni momenti sa odmora doveli su do toga da publika gotovo "rekonstruiše" njihov odnos kroz objave i snimke koji se pojavljuju onlajn.

Na društvenim mrežama se sve češće postavlja pitanje - da li je reč o iskrenoj ljubavi koja se spontano razvila iz saradnje i bliskosti ili o savršeno upakovanoj priči koja u isto vreme puni medije i koncertne dvorane.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

Jakov i Džejla: