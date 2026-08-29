SRPSKI INFLUENSER UHAPŠEN U SPLITU! Sve se odigralo zbog tetovaže Draže Mihailovića, evo šta mu sleduje
Srpski influenser Marko Stojković (31), kojeg na društvenim mrežama ima oko 90.000 pratilaca, uhapšen je u Hrvatskoj, u Splitu nakon što su na tamošnjoj plaži Žnjan primetili da ima istetoviranog vođu JVuO Dražu Mihajlovića.
Hapšenje se dogodilo nakon što su u javnost dospele fotografije iz iz jednog restorana na Žnjanu, na kojima se jasno vidi velika tetovaža sa likom Draže Mihailovića.
Osim toga, insluenser je na telu imao istetoviran i lik četničkog vojvode Momčila Đujića, kao i druge simbole, a fotografije je sam objavljivao na svom Instagram profilu.
Splitska policija je reagovala nakon što je utvrđeno da je tridesetjednogodišnji Srbin javno isticao ove simbole usred turističke sezone na plaži u Splitu.
Protiv Marka je odmah pokrenut prekršajni postupak zbog javnog ispoljavanja obeležja.
Kazna
Odlukom nadležnog suda, Stojkoviću je određen pritvor u trajanju od 15 dana.
Međutim, tu se njegove nevolje ne završavaju. Nakon okončanja prekršajnog postupka i izdržavanja kazne, influenser će biti proteran iz Hrvatske, uz zabranu ulaska i boravka u toj zemlji u narednih pet godina.
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