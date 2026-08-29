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Dado Polumenta danas ima poseban povod za slavlje - svoj rođendan, a najemotivnija čestitka stigla mu je upravo od supruge Ivone sa kojom uživa u skladnom braku.

Ivona se emotivnim rečima javno obratila suprugu na društvenim mrežama i raznežila domaću javnost.

Ona nije krila koliko važno mesto Dado zauzima u njenom životu, istakavši da su njegovi kvaliteti ogromni:

Foto: Printscreen Instagram

- Srećan rođendan mom životnom saputniku, najboljem čoveku, sa najvećim srcem i dušom - napisala je Ivona u svojoj objavi posvećenoj suprugu.

Nedavno dobili sina

Podsetimo, Dado Polumenta i njegova supruga Ivona dobili su u junu treće dete, sina Isaka.

1/5 Vidi galeriju Ivona i Dado Polumenta Foto: Printscreen Instagram

Nakon dve ćerke u dom pevača stigao je i sin.

Radosnu vest tada su podelili sa pratiocima na društvenim mrežama objavivši prvu fotografiju iz porodilišta.

Ivona je uz fotografiju napisala kratku, ali emotivnu poruku:

ISAK POLUMENTA 28.06.2026. 23:40h

HVALA TI BOŽE!

Hvala najboljima na svetu.

1/8 Vidi galeriju Ivona Polumenta Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Inače, ime Isak jedno je od najstarijih imena i vodi poreklo iz hebrejskog jezika. Nastalo je od imena Jicak (Yitzhak), koje znači "on će se smejati" ili "neka se raduje". Ime ima posebno mesto u tri velike monoteističke religije. U judaizmu Isak je sin Avrama i Sare, u hrišćanstvu jedan je od najvažnijih starozavetnih praotaca, dok se i u islamu poštuje kao prorok pod imenom Ishak (Ishaq), sin Ibrahima i otac proroka Jakuba (Jakuba/Jakova).

Čestitke srećnim roditeljima pristizale su sa svih strana, a nema sumnje da je dolazak malog Isaka doneo novu radost u njihov porodični dom.

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