Slušaj vest

Na društvenoj mreži X danas se pojavio video Tanje Savić sa jednog od njenih koncerata, na kojem je izvela veliki hit Cece Ražnatović „Gore od ljubavi“.

Tanja je pesmu izvela emotivno, snažno i u svom prepoznatljivom maniru, a njen vokalni nastup odmah je privukao pažnju korisnika društvenih mreža. Video je za samo nekoliko sati postao viralan, a komentari pohvale na račun njenog pevanja samo su se nizali.

„Pojela!“, „Svaka čast“, „Kraljice“, „Njoj stoji i pop i folk“, „Može da peva sve“ – samo su neki od komentara oduševljenih korisnika.

Mnogi su istakli upravo njenu sposobnost da podjednako dobro iznese različite muzičke žanrove, dok su drugi poručili da joj ovakve pesme savršeno leže.

Jedna od najuspešnijih pevačica

Tanja Savić danas važi za jednu od najuspešnijih pevačica mlađe generacije, a svoje uspehe iz godine u godinu potvrđuje i brojnim koncertima širom Evrope, regiona i sveta. Njena popularnost odavno je prevazišla granice Srbije, dok svaki novi nastup pokazuje koliko publika širom sveta uživa u njenom glasu i energiji.

1/5 Vidi galeriju Pevačica doživela nesvakidašnju scenu Foto: A. Milinković, ATAIMAGES

Tanja je još jednom pokazala da dobar glas ne poznaje granice žanra. Kada se spoje emocija, moćan vokal i veliki hit, nastup lako pronađe put do publike – a ovoga puta i do društvenih mreža, gde je za samo nekoliko sati izazvao pravu lavinu reakcija.

BONUS video: