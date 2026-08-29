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Srpski influenser Marko Stojković koji na društvenim mrežama ima oko 90.000 pratilaca, zadesio se u centru skandala u Hrvatskoj.

Kako prenose domaći mediji, njegove fotografije sa putovanja su privukle veliku pažnju, ali i reakciju splitske policije.

Naime, sve je počelo jednom objavom na Instagramu. Stojković se fotografisao u restoranu na poznatom splitskom šetalištu, pozirajući u šortsu i majici, dok su njegove tetovaže bile u potpunosti vidljive. Samo deset minuta nakon fotografisanja, influenser je fotografiju objavio na svom javnom Instagram profilu.

Ovo su njegove tetovaže:

1/6 Vidi galeriju Marko Stojković - srpski influenser uhapšen u Hrvatskoj Foto: Printscreen Instagram

Međutim, ono što je za njega bio sasvim običan trenutak sa letovanja, za hrvatsku javnost i medije ubrzo je predstavljalo ozbiljan incident. Ubrzo su usledile prijave uznemirenih građana, nakon čega je policija reagovala u četvrtak oko 18.15 časova.

Razlog za hitno hapšenje

Povod za hapšenje bili su simboli koje Stojković ima istetovirane na svom telu, a koje je policija okarakterisala kao „četnička obeležja“. Na vidljivim delovima tela ima istetovirane likove istorijskih ličnosti Draže Mihailovića i Momčila Đujića, kao i druge simbole, dok je fotografije svojih tetovaža ranije i sam objavljivao na Instagramu.

Hrvatski organi reda su u zvaničnom saopštenju naveli da je reč o obeležjima koja su koristile četničke snage, ističući da je njihovo javno prikazivanje izazvalo uznemirenost i negodovanje javnosti.

Foto: Printscreen Instagram

Ekspresna kazna i deportacija

Nakon privođenja, Stojković je izveden pred nadležni sud, koji mu je odredio pritvor u trajanju od 15 dana. Međutim, tu se njegove nevolje ne završavaju. Po okončanju prekršajnog postupka, srpski influenser biće proteran iz Hrvatske, uz zabranu ulaska i boravka u toj zemlji u narednih pet godina.

U celom incidentu nije ispaštao samo Stojković. Splitska policija preduzela je mere i protiv 56-godišnjeg državljanina Srbije koji se u tom trenutku nalazio u njegovom društvu. Njemu je, na osnovu Zakona o strancima, odbijen boravak u Hrvatskoj.

Kako se navodi, on je svojim učešćem podržao i promovisao ponašanje za koje je „znao ili morao znati“ da je protivno javnom redu i propisima Republike Hrvatske.

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