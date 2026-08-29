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Danas je veliku pažnju privukla vest o raskidu Marka Janjuševića Janjuša i Vanje Živić, a cela drama je nastala kada je isplivao vreli snimak na kom Slađa Lazić Poršelina zanosno igra u krilu bivšeg košarkaša.

Janjuš i Vanja su se na ovu temu već oglasili, a onda je usledio i komentar ključnog aktera ove drame - Slađe Poršeline.

- Gotivim Vanju, ali pored mene, ovakve ribetine, svaki muškarac više nije zauzet, tako da... Naravno, čim smo se ovako snimili, da je slobodan - u svom stilu poručila je Poršelina za Pink.rs.

Uz pesmu "Gde sam ti ja", Slađa je igrala oko Janjuša, a njegovo zadovoljstvo videlo se po osmehu na licu.

Inače, iako se Vanja ve oglasila i potvrdila da nije zadovoljna njegovim ponašanjem, istakavši da tako ne treba da se ponaša muškarac koji ima devojku, Janjuš je bio prilično direktniji i potvrdio je raskid.

"Bilo nam je lepo"

- Ne želim da komentarišem nju uopšte, nisam sa devojkom i to je to. Već par dana nismo zajedno. Neću ništa loše reći, ne komentarišem, želim joj sve najlepše - rekao je Janjuš za Pink.rs, a na pitanje o odnosu sa Poršelinom rekao je:

1/5 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Pink Printscreen, screenshot pink tv, Printscreen

- Sreo sam se sa Slađom u Crnoj Gori, izašli smo, lepo nam je bilo. Ona otišla svojim putem, ja svojim i to je sve - poručio je on za pomenuti medij.

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