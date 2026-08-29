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Nekadašnja učesnica "Elite", Teodora Delić iznela je svoju stranu priče nakon spekulacija da je raskid sa Nenadom Macanovićem Bebicom bio lažiran.

Sada su isplivala nova saznanja izvora sa Palića, koji tvrdi da ih je juče video u jednom tamošnjem restoranu.

"Cmakali su se pred svima"

- Njih dvoje su obični foliranti, čim sam ih video tamo morao sam da vam javim. Bili su juče popodne na Paliću, ručali su u jednom poznatom restoranu tamo, svi su ih videli. Ponašali su se najnormalnije, čak su se tu i cmakali pred svima. Definitivno su se pomirili, ali ja više mislim da nikada nisu ni raskidali, već da samo furaju tu priču ili zbog njenih roditelja ili da bi pravili frku u medijima - priča za Pink.rs očevidac sa Palića, koji je insistirao da mu ne otkrivamo identitet.

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Printscreen YouTube, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

"Foliraju se i glume..."

- Pitao sam gazdu restorana da vam sa kamera izvuče snimke i fotke njih dvoje, da ne mogu sutra da vas lažu kad ih pozovete, ali ne želi to da da, ne želi da ugrožava privatnost gostiju, to se, jednostavno, ne radi i ja to razumem, ali ne znam kako će moći da vas slažu kada su ih svi tamo na Paliću videli i komentarisali. Stvarno mi nije jasno kako mogu onako da se foliraju i glume po emisijama, kukaju zbog raskida, a ustvari su zajedno, ja ih lično video - zaključio je izvor za pomenuti medij

Teodora demantovala

Sve ovo je Teodora, očekivano, demantovala.

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Marko Karović

- Glupost... Baš juče sam videla na Ada Huji Miću i Groficu, piju kafu, iako znamo da on ne pije kafu. Šta, ne verujete mi? (smeh) - vickasta je Teodora.

- Naravno, to su samo reči i spekulisanje bez dokaza nekog tamo koji nas je navodno video. Sa Nenadom se nisam videla od našeg poslednjeg zajedničkog gostovanja u "Narod pita", a ja nemam šta da krijem - sve i da jesmo zajedno, a nismo, nemam motiv nikav da lažem. A svim dušebrižnicima i opsednutima gde sam, sa kim sam i šta radim imam da poručim samo jedno prijatno i ugodno špijuniranje Teodore Delić - zaključila je ona za Pink.rs.

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