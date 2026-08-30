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Brojne javne ličnosti predstavljaju se nadimcima ili umetičkim imenima, pa tako i zbog imena Tee Tairović vlada misterija.

Naime, mnogi i dalje misle da se Tea Tairović zapravo zove Teodora, a da joj je Tea samo nadimak, ali je istina potpuno drugačija.

- Moje pravo ime nije Teodora, već Tea. Tea je grčko ime, a Teodora je izvedenica od Tea, a svi misle da je obrnuto - objasnila je pevačica, a potom dodala:

- Inače Tea znači bognja. U ličnoj karti mi piše Tea Tairović. Tako su mi roditelji dali ime - otkrila je pevačica, piše Grand.

1/5 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Kurir

Tea o životu

Tea je inače nedavno otvoreno razgovarala o svom životu.

Videli smo nedavno slike iz tvoje nove nekretnine u Crnoj Gori. Da li si se preselila?

- Jesam i jako je lepo. Jako sam zadovoljna. Prelepo je, raj je, mirno je. Onako je jedan pravi jadranski vajb. Jako sam zadovoljna. Prosto, vezani smo i za Beograd i moj suprug i ja, na prvom mestu zbog porodica naših, a na drugom mestu zbog posla. Mada je posao sad trenutno takav da mogu sa bilo koje tačke sveta da putujem i funkcionišem, ali, naravno, nećemo baš tek tako Beograd napuštati.

Da li si se uključila da opremaš stan ili to i dalje radi tvoja mama?

- Nisam. Ja sam jako lenja za te stvari. Nije da ne znam, ja znam šta je lepo, ali me jako mrzi. Nisam detaljista, bar kada su takve stvari u pitanju. Ja detaljišem kad je nešto vezano za muziku. Za ostalo nemam niti primećujem detalje, niti znam da se bavim njima. Tako da, da nije moje mame, verovatno bih na nekom dušeku spavala.

1/6 Vidi galeriju Tea Tairović u Premijeri na Pinku Foto: Printscreen Pink

Šta je promenio brak u odnosu sa suprugom?

- Pa papir kao papir nije ništa, naravno, ali taj bračni staž normalno da menja stvari nabolje. Nekako mi se čini da sazrevamo jedno pored drugog i dalje učimo jedno o drugom. Prosto, nekako i ta ljubav, kako sazreva i kako prelazi u jedan zreliji odnos, mnogo je lepša. Jedno drugo učimo strpljenju, definitivno. To je kada živiš udvoje. Prosto moraš da se navikneš i na strpljenje i na kompromis. Mislim da je to onako i najvažnija, možda čak i najvažnija lekcija u braku.

kurir / blic

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