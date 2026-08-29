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Osmo veče Špancirfesta na krcatoj glavnoj PAN pozornici kod Starog grada pretvorila se u istinski, nezaboravan rok spektakl,a glavni krivci za eksploziju čiste pozitivne energije i nostalgičnog naboja bili su članovi kultnog sarajevskog sastava Zabranjeno pušenje.

Foto: Božidar Breški





Bend koji uspešno i ponosno gazi kroz svojupetu deceniju postojanja na regionalnoj sceni dokazao je u Varaždinu da njihova muzika, humor i društvena satira nemaju rok trajanja, niti poznaju generacijske granice.





Ispred festivalskebinepod otvorenim nebom okupio se impresivan broj posetilaca svih uzrasta, među kojima su dominirali mladi. Bilo je fascinantno promatrati nove generacije kako s velikim žarom i oduševljenjem prate bend koji je oblikovao mladost njihovih roditelja. Sejo Sexon i njegova uigrana ekipa nametnuli su žestok i beskompromisan ritam od samog starta. Virtuozna svirka, scenski šarm i neverovatna instrumentalna preciznost pokazali su vrhunskinivo profesionalizma i neprolazne strasti prema iskonskom rokenrolu, savršeno se uklopivši u prepoznatljivi duh varaždinskog festivala dobrih emocija.

Foto: Božidar Breški

Foto: Božidar Breški