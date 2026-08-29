Zabranjeno pušenje: Rok spektakl pod zidinama Starog grada na varaždinskom Špancirfestu
Osmo veče Špancirfesta na krcatoj glavnoj PAN pozornici kod Starog grada pretvorila se u istinski, nezaboravan rok spektakl,a glavni krivci za eksploziju čiste pozitivne energije i nostalgičnog naboja bili su članovi kultnog sarajevskog sastava Zabranjeno pušenje.
Bend koji uspešno i ponosno gazi kroz svojupetu deceniju postojanja na regionalnoj sceni dokazao je u Varaždinu da njihova muzika, humor i društvena satira nemaju rok trajanja, niti poznaju generacijske granice.
Ispred festivalskebinepod otvorenim nebom okupio se impresivan broj posetilaca svih uzrasta, među kojima su dominirali mladi. Bilo je fascinantno promatrati nove generacije kako s velikim žarom i oduševljenjem prate bend koji je oblikovao mladost njihovih roditelja. Sejo Sexon i njegova uigrana ekipa nametnuli su žestok i beskompromisan ritam od samog starta. Virtuozna svirka, scenski šarm i neverovatna instrumentalna preciznost pokazali su vrhunskinivo profesionalizma i neprolazne strasti prema iskonskom rokenrolu, savršeno se uklopivši u prepoznatljivi duh varaždinskog festivala dobrih emocija.
Atmosfera pod zidinama Starog grada vrlo brzo je dostigla tačku ključanja, a publika je bend pratila jednoglasno, od prve do poslednje sekunde nastupa. Prostor oko Starog grada doslovno je disao kao jedan organizam dok su se nizali svevremenski regionalni hitovi poput "Zenica blues", "Pišonja i Žuga", "Fikreta" uz mnoge druge balade, a i pesme brzog ritma. Spoj mlad publike i rok veterana stvorio je istinsku čaroliju i potvrdio status bezvremenske atrakcije, ostavljajući iza sebe noć koja će se u Varaždinu još dugo, dugo pamtiti.