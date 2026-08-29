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Glumac Ivan Bosiljčić na Instagramu je podelio video svoje supruge Jelene Tomašević tokom njenog nastupa koji je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama. Naime, dok je Jelena pevala na nju je skočio ogroman skakavac, a ona je vrisnula i vidno se uplašila i besomučno pokušavala da ga skine.

U pomoć je na binu pritekao Ivan koji je uzeo skakavca i bacio na pod, dok je u opis videa šaljivo napisao: "Kad mi neko dira ženu završi na patosu".

Ova objava izazvala je veliki broj komentara i lajkova: "Kralj", "Spasilac", "Predobro", pisalo je između ostalog u viralnoj objavi.

1/5 Vidi galeriju Jelenu Tomašević napao skakavac Foto: Printscreen, Printscree

Stan u krugu dvojke zamenili kućom

Kakvi su Ivan i Jelena kao komšije koje su svojevremeno za Blic otkrile i zašto su se Bosiljčići iz stana preselili u kuću na Voždovcu.

"Oni su se udaljili iz samog kruga dvojke prvenstveno zato što su hteli da žive u kući. Ovo je lep kraj, miran i priliči im. I oni su takvi. Ne čujem da pevaju ali bi bilo lepo, uživala bih. Čula sam kako neko svira ali možda je to bila i Nina.", kažu komšije poznatog para.

"Nije Jelena od onih pevačica koje ne možete sresti u marketu ili na pijaci. Jednom sam je videla sa kolicima sa pijace i cveće je nosila. Nije išla autom, iako pijaca nije baš blizu. U marketu ih možete videti zajedno, dođu u kupovinu ali nisu to neke mesečne kupovine jer verujem da dosta jedu po restoranima", ispričala je komšinica.

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