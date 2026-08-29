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Sandra Afrika je bila na letovanju u Crnoj Gori, odakle je delila fotografije na kojima se moglo videti kako se provodi, a u prvi plan je dospelo njeno izvajano telo, koje nije moglo proći neopaženo.

Njene najnovije fotografije na društvenim mrežama privukle su veliku pažnju, a nema sumnje da je pevačica i te kako atraktivna.

1/4 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Printscreen Inastagram

Dok je pozirala na jahti, ona je ponela maleni crni kupaći koji je istakao njene bujne grudi, kao i šarene plitke pantalone. Na slikama takođe možemo da vidimo i njen izvajan stomak, a pevačica se osvežila pićem koje je držala u elegantnoj beloj čaši.

Bivši joj se ušunjao na jahtu

Podsetimo, Sandru su mediji nedavno uslikali u Budvi tokom odmora na svojoj jahti, o kojoj je svojevremeno pričala da je "poklon od babe“.

Sandra se tada potpuno opustila i uživala u sunčanim danima, a mediji su zabeležili njeno izdanje u bikiniju i belom šorčiću. Pevačica je privukla pažnju svojim izgledom, a mnogi su komentarisali da izgleda nikad bolje.

1/10 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Kurir Televizija

Na jahti joj se tad pridružio i njen bivši partner Aleksandar Moskovljević Mikiša, koji je ujedno i njen menadžer. On je tom prilikom doneo voće, što je Sandru posebno obradovalo.

Pevačica je, podsetimo, nedavno pričala kako je želela dete sa Mikišom.

"Ja sam želela da, eto, sve krunišemo da kažem detetom. Stvarno sam imala tu želju. Međutim on je bio ono stvarno striktno ne, ne, sad nam je onako, sad nam je ova pesma, sad nam je sve krenulo, ne možemo sad, hajde kao pričaćemo sledeće godine na tu temu, gde sam ja isto rekla okej. Ma, opet sledeće godine, on ništa...", pričala je Sandra za domaće medije.

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