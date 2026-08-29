"Upoznala sam Asminovog brata"

- U rijaliti ne. Neću se ni vraćati muzici, ne. Svi moji pratioci na mrežama su pravi. Da kupujem to je presmešno. Samo uđeš u komentare i sve ti bude jasno! Upoznala sam Asminovog brata, on je gospodin dečko, i njegova supruga je super, išli smo na večeru, sve najlepše o njima. Aneli kaže da bi mi pomogla ako bude neki problem s Asminom? Ona je okej lik, mi smo se skoro pozdravile - istakla je Maja potom.