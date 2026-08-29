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Starleta Maja Marinković ponovo je iznenadila javnost svojom najnovijom transformacijom. Iako je duga crna kosa bila njen zaštitni znak, Maja je odlučila da je drastično skrati.

Ona se odmah pohvalila novom, kratkom crnom frizurom na društvenim mrežama. Fanovi su podeljeni, ali komentari ne prestaju da "pljušte" na sve strane.

Mnogi se slažu da joj novi izgled odlično pristaje.

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Foto: Printscree

"Upoznala sam Asminovog brata"

Maja je, podsetimo, nedavno pričala o planovima i upoznavanju Asminove porodice.

- U rijaliti ne. Neću se ni vraćati muzici, ne. Svi moji pratioci na mrežama su pravi. Da kupujem to je presmešno. Samo uđeš u komentare i sve ti bude jasno! Upoznala sam Asminovog brata, on je gospodin dečko, i njegova supruga je super, išli smo na večeru, sve najlepše o njima. Aneli kaže da bi mi pomogla ako bude neki problem s Asminom? Ona je okej lik, mi smo se skoro pozdravile - istakla je Maja potom.

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22:12
STARS 615 23.08.2026. Izvor: Kurir TV