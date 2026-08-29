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Vladimir Tomović, koji je na svom imanju ugostio brojne posetioce, ostao je zatečen scenom kada je muškarac iz Poljske, koji je došao u posetu sa porodicom, fizički nasrnuo na nedužne životinje koje borave na posedu.

"Ako postoji nagrada za samokontrolu, ja sam zaslužio pehar za ovu godinu. Poljaka koji je bio danas na našem imanju sa porodicom je sami Bog pogledao što nije bio sam ili sa nekim drugom. Zamislite šugu čovekoliku koja šutira mačku koju su pre toga njegova deca mazila, a onda šutnuo i mače od pola kila", napisao je Vladimir, pa dodao:

"Ne verujem da će ikada pročitati ovo, ali druže moj. Da nisi bio sa ženom i decom, niko te ne bi spasio da završiš na traumatologiji, a ja na dugoj robiji. Ime ćemo mu saznati jer će verovatno okačiti 1 kao recenziju, ali ne marim. Izbačen je odavde kao gnjida jer na ovom imanju nema mesta za fukaru koja ne voli životinje.

P.S. Uz sve to je i ljiga koja je brže-bolje smislila da su deca alergična, iako su ista ta djeca prije toga mazila mače", otkrio je Tomović šta se desilo.

Foto: Printscree

Objavio sliku gosta

Nakon prve poruke u kojoj je detaljno objasnio incident, Tomović je na narednom storiju objavio i fotografiju muškarca koji je napravio incident na imanju, ne birajući reči:

"Evo slike monstruma. Vidite li taj bolestan pogled nečoveka? Druže moj rošavi, Bog svevišnji je danas spasio tebe i mene", napisao je Vladimir.

Foto: Printscree

Gost je momentalno izbačen sa imanja, a Vladimirova burna reakcija u odbranu životinja naišla je na veliku podršku korisnika društvenih mreža.

Vladimir prijavljen policiji

Nekadašnji rijaliti učesnik Vladimir Tomović izgradio je pravu oazu na svom velelepnom porodičnom imanju u Baru, u Crnoj Gori, gde je napravio bazene koji su vremenom postali omiljena destinacija za odmor. Preko dana ovde vlada opuštena, porodična i mirna atmosfera, dok se noću mesto pretvara u klub i pravi izvor vrhunske zabave i dobrog provoda.

Međutim, iako je Tomović na svom imanju ugostio mnoge domaće zvezde i organizovao noći za pamćenje, ubrzo je naišao na žestoke sabotaže, prijave policiji i podmetanje nogu od strane ljudi iz sopstvenog okruženja.

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