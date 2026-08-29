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Poznati folk pevač Aca Lukas doživeo je danas saobraćajnu nezgodu u Severnoj Makedoniji, kako prenose domaći mediji. Naime, kako se piše, od ljudi koji su se zatekli na mestu događaja, do nezgode je došlo na naplatnoj rampi.

Prema njihovim rečima, rampa je, iz za sada neutvrđenih razloga, pala na automobil u kojem se nalazio Lukas i tom prilikom potpuno razbila šoferšajbnu.

Prema informacijama, niko nije povređen, a Aca Lukas i ljudi koji su bili sa njim u automobilu, kako je rečeno, dobro su.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Kurir

Nezgoda se dogodila na putu ka Bitoli u Severnoj Makedniji, gde je večeras trebalo da održi veliki koncert, a zbog incidenta njegov nastup je odložen.

Nedavno završio u Urgentom centru

Pevač Aca Lukas je pu junu ove godine završio u Urgentnom centru, a razlog je bio visoki pritisak.

Bio hospitalizovan pre dve godine

Podsetimo, Aca Lukas je pre dve godine takođe završio u Urgentnom centru.

Aca Lukas u zdravstvenu ustanovu tada došao sa temperaturom i ostalim tegobama, zbog čega će biti hospitalizovan.

- Pre pola sata sam ga video na ulazu u Urgentni centar. Kao svi građani koji su došli da se požale na zdravstveno stanje i on je predao knjižicu i sačekao u redu. Videlo se da mu je jako loše. I pored toga on se ljubazno javio ljudima koji su ga pozdravili. Lekari su ga uveli u ordinaciju i zadržaće ga na dalje lečenje - pričao je tada izvor za Kurir koji se tom prilikom zadesio na licu mesta.

kurir / informer

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