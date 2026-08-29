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Milanče Radosavljević večeras održava drugi od četiri koncerata na Tašmajdanu u Beogradu, a velika podrška mu je supruga, od koje se ne odvaja. Folker je stigao veoma raspoložen, a na stadion je došao u oldtajmeru.

Milanče nije skrivao osmeh sa lica nakon što je izašao pred medija, a potom se i obratio okupljenima:

"Dobro veče deco. Evo dve zvezde. Hvala vam na ovom srdačnom dočeku. Osećam se muški", rekao je vidno raspoložen Milanče pozirajući sa suprugom.

02:38 Milanče stigao na svoj koncert Izvor: Kurir

Radosavljeviću se pridružio Aca Sofronijević, koji mu je takođe velika podrška i vetar u leđa tokom ovih koncerata, a koji je i sam bio incijator istih.

1/8 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

Aca Sofronijević zaplakao nakon koncerta

Aca Sofronijević je u razgovoru za medije rekao da li je teško organizovati i biti deo takvih koncerata.

"U jednu ruku je teško, u jednoj nije. Milanče je vrhunski pevač, mi smo mu samo dali neku produkcijsku dobru priču. Prati ga 20 muzičara i sve je na visokom nivou. On je to zaslužio. Ove muzike retko ima na radiju, nije komercijalna, a to je opasna muzika u kojoj se ljudi prepoznaju", rekao je, pa otkrio najemotivniji trenutak sa koncerta.

"Ljudi su u horu pevali, igrali kolo, nismo mogli da završimo koncert. Ja se sada ježim, ja sam se oduševio. Mi smo kao produkcija i kao ljudi stali iza njega maksimalno, svi smo dali sve od sebe. Koncerti su nerealno brzo rasprodati, treći koncert je rasprodat za 25 minuta, ja sam najveći problem jer ja imam nastupe zakazane od prošle godine. Pokrenućemo turneju od Valjeva do Loznice u narednom periodu . Ljudi žele da ga vide i čuju, da vide taj fenomen", rekao je Aca.

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