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Upravo je počeo drugi koncert Milančeta Radosavljevića na prepunom Tašmajdanu, a publika je legendu narodne muzike dočekala ovacijama i gromoglasnim aplauzom.

Pred hiljadama ljudi, Milanče još jednom donosi veče ispunjeno emocijama, muzikom i pesmama koje se pevaju iz srca.

Koncert je otvorio pesmom „Dao bih ovo malo života“, uz pratnju orkestra Aleksandra Sofronijevića. Već sa prvim taktovima publika peva zajedno sa njim, dok se Tašmajdanom prolama njegov glas i horsko pevanje hiljada ljudi.

Nakon prve pesme, Milanče se emotivnim govorom obratio publici i zahvalio im na ljubavi, podršci i poverenju koje mu pružaju. Njegove reči izazvale su snažne emocije i nove ovacije, a sa Tašmajdana se još jednom šalje jasna poruka koliko njegove pesme znače publici.

Specijalni gost je bio Samo Bob koji je zajedno sa Milančetom zapalio atmosferu.

02:19 Počeo koncert Milančeta Radosavljevića Izvor: Kurir

Drugi koncert

Ovo je drugi koncert po redu, ali beogradska priča se nastavlja. Milanče će 2. i 3. septembra održati još dva koncerta na Tašmajdanu.

Večeras se ponovo peva iz duše – a Tašmajdan je upravo postao mesto na kojem se emocija oseća na svakom koraku.

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