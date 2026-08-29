Slušaj vest

Aca Lukas se nakon nezgode na naplatnoj rampi obratio svojim pratiocima putem Instagram profila i javno uputio izvinjenje zbog koncerta koji će biti pomeren za sutra.

- Dragi moji, dugujem publici izvinjenje jer je koncert odložen. Imao sam saobraćajnu nesreću, evo vidite. Koncert će biti održan sutra uveče. Za one koji ne veruju, nastavljam svoj put čim ovo budem sanirao i biću pred jutro u Bitolju - izjavio je Lukas.

Kako je Informer saznao, rampa je, iz za sada neutvrđenih razloga, pala na automobil u kojem se nalazio Lukas i tom prilikom potpuno razbila šoferšajbnu.

Pevač je na svom Instagram profilu i pokazao kako izgleda auto nakon nezgode.

00:50 Aca Lukas saobraćajna nesreća Izvor: Instagram/aleksandar_vuksanovic_official

Nedavno završio u Urgentom centru

Pevač Aca Lukas je pu junu ove godine završio u Urgentnom centru, a razlog je bio visoki pritisak.

Bio hospitalizovan pre dve godine

Podsetimo, Aca Lukas je pre dve godine takođe završio u Urgentnom centru.

Aca Lukas u zdravstvenu ustanovu tada došao sa temperaturom i ostalim tegobama, zbog čega će biti hospitalizovan.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Kurir

- Pre pola sata sam ga video na ulazu u Urgentni centar. Kao svi građani koji su došli da se požale na zdravstveno stanje i on je predao knjižicu i sačekao u redu. Videlo se da mu je jako loše. I pored toga on se ljubazno javio ljudima koji su ga pozdravili. Lekari su ga uveli u ordinaciju i zadržaće ga na dalje lečenje - pričao je tada izvor za Kurir koji se tom prilikom zadesio na licu mesta.

Pogledajte dodatni snimak: