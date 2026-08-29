BRENA I BOBA MILANČETU POSLALI CVEĆE, A TU JE I OSTATAK ESTRADE! Velikani došli da koncert folk legende: Evo ko se sve pojavio (VIDEO)
Tašmajdan je večeras ponovo ispunjen do poslednjeg mesta, Milanče Radosavljević započeo je svoj drugi koncert, a njegov izlazak na scenu publika je ispratila ovacijama i dugotrajnim aplauzom.
Nije samo publika ta koja uživa u magičnoj noći folk legende. Tu je i ostatak estrade.
Estrada na Milančetovom koncertu
Među gostima je i Radiša Urošević, dok je specijalni gost večeri Samo Bob stigao u društvu supruge.
Njihovo prisustvo dodatno je ulepšalo veliko muzičko veče na Tašmajdanu.
Poseban znak pažnje Milančetu su uputili Lepa Brena i Boba Živojinović, koji su poslali cveće kao lep gest i podršku pevaču povodom velikih koncerata.
Na koncert je stigla i Dragana Katić, koja je tom prilikom pružila podršku Sanji Kužet zbog odluke da nastavi svojim poslovnim putem i napusti Grand produkciju i „Zvezde Granda“. Njeno prisustvo na Tašmajdanu privuklo je veliku pažnju, posebno imajući u vidu aktuelna dešavanja na estradi.
Među brojnim poznatim gostima je i proslavljeni fudbaler i trener Savo Milošević, koji nije želeo da propusti koncert Milančeta Radosavljevića.
Tašmajdan je tako i ove večeri postao mesto okupljanja brojnih estradnih i javnih ličnosti, a Milanče je još jednom pokazao zbog čega decenijama uživa status jednog od najvoljenijih pevača narodne muzike.
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