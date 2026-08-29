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Radiša Urošević gost je na večerašnjem koncertu Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu. Folker nije krio da je bio počastvovan zbog poziva i otkrio kako se oseća.

Radiša se obratio okupljenim medijima, vidno raspoložen, i priznao da je čast i privilegija biti gost na koncertu pevača kakav je Milanče Radosavljević.

"Drago mi je da sam specijalan gost, čoveku koji je ostavio toliko toga iza sebe", rekao je on.

1/5 Vidi galeriju Radiša Urošević kod Milančeta na koncertu Foto: Kurir

"Milanče i ja se znamo godinama. Upoznale su nas njegove pesme. Domaćin čovek, jednostavno čovek koji zaslužuje svaku vrstu poštovanja", dodao je Radiša.

"Alkohol ne konzumiram"

Na pitanje da li će se zagrejati pre odlaska na binu, bio je jasan:

"Alkohol ne konzumiram, to ne", rekao je Radiša.

03:57 Radiša Urošević stigao kod Milančeta na koncert Izvor: Kurir

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