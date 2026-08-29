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Specijalni gosti drugog koncerta Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu bili su „Majstori za dušu“ Ace Sofronijevića, koji su još jednom pokazali zbog čega važe za jedan od najtraženijih orkestara na domaćoj muzičkoj sceni.

Osim što maestralno prate Milančeta na svim njegovim koncertima, „Majstori za dušu“ su kao specijalni gosti i ovog puta atmosferu doveli do usijanja.

00:51 Sofra na koncertu kod Milančeta Radosavljevića 2 Izvor: Kurir

Njihova energija, virtuoznost i prepoznatljiv zvuk dodatno su podigli već užarenu atmosferu na Tašmajdanu, a publika je njihov nastup ispratila uz ovacije i horsko pevanje.

01:17 Sofra na koncertu kod Milančeta Radosavljevića Izvor: Kurir

Naša popularna pevačica Tanja Savić takođe je uživala u ovoj čarabnoj noći, a mi vam sa lica mesta donosimo delić atmosfere.

1/5 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Kurir

Ovaj nastup bio je još jedan sjajan uvod u veliki koncert „Majstora za dušu“ Ace Sofronijevića, koji će biti održan 8. decembra u Sava centru.

Nakon spektakularnih nastupa na velikim scenama, publika će imati priliku da 8. decembra uživa u posebnoj muzičkoj večeri koju priprema Aca Sofronijević sa svojim „Majstorima za dušu“.

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