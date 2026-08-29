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Voditeljka Dragana Katić prisustvovala je koncertu Milančeta Radosavljevića i priznala da je ovo veče dugo iščekivala. Pored toga što je podelila oduševljenje atmosferom i narodnom muzikom, Dragana se pred okupljenim medijima dotakla i aktuelnosti sa javne scene.

Naime, ona je tom prilikom prokomentarisala odlazak koleginice Sanje Kužet iz takmičenja "Zvezde Granda" i otkrila u kakvim su privatno odnosima nakon te odluke.

"Odlično sam i odmorno. Čekala sam ovo dugo, jer nisam bila u Beogradu kada je bio prvi koncert, ali sam sada sve isplanirala, tu su mi drugarice koje imaju isti ukus kao ja tako da ćemo uživati. Sve pesme Milančeta Radosavljevića me pogađaju, jer on sve to iskreno radi. A još kad Sofra sve to isprati onda je to pun pogodak. Ovo je za moju dušu večeras." - rekla je Dragana Katić, pa progovorila o tome što je voditeljka Sanja Kužet napustila Zvezde Granda.

01:32 Dragana Katić podržala Sanju Kužet što je otišla iz Granda Izvor: Kurir

"Nije Sanja prekinula saradnju, ona ima neke svoje planove i neka vam ona to predstavi na najbolji mogući način. Neka vam ona predstavi kako će i šta će da radi. Saradnja sa njom je sjajna, ja se sa njom i privatno čujem, donela je dobru odluku i sigurna sam da će u svemu novom biti uspešna kao i do sada" - rekla je voditeljka.

Milanče Radosavljević u oldtajmeru stigao na Tašmajdan

Milanče nije skrivao osmeh sa lica nakon što je izašao pred medija, a potom se i obratio okupljenima:

"Dobro veče deco. Evo dve zvezde. Hvala vam na ovom srdačnom dočeku. Osećam se muški", rekao je vidno raspoložen Milanče pozirajući sa suprugom.

02:38 Milanče stigao na svoj koncert Izvor: Kurir

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