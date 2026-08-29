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Bivši učesnik ''Elite'', Uroš Stanić doneo je odluku, nakon dužeg razmišljanja, pa je saopštio da - menja pol. Ističe da je svestan da je to neminovno, pa je otkrio kada će otpočeti proces.

"Svi su mislili, i mama i tata, da sam ja žensko, jer njima je doktor rekao da se rađa devojčica. Time opravdavam da ja imam više ženskih hormona", rekao je Uroš Stanić prvo.

"Godinama sam hteo da promenim pol. Dobio sam čak i uput za Dragišu Mišovića, ali on je taj uput, naravno, pocepao", otkrio je potom Uroš, spomenuvši oca.

"Nije mi dozvolio da počnem tranziciju, zatvarao me je u kupatilo, izgladnjivao me je, svašta mi je radio. Tad mi je napravio neki strah", dodao je on sa knedlom u grlu u jednom podkastu.

1/5 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Marko Karović

Niže skandale kao od šale

Uroš Stanić je tokom svog učešća u ''Eliti'' ostao upamćen po burnom ponašanju, redovnim sukobima i skandalima koji su danima punili novinske stupce.

Njegove provokacije i specifičan stav neretko su ostale takmičare dovodili do ivice živaca i dovodili do žestokih rasprava za crnim stolom.

Publika dobro pamti sve njegove drame, suze i nepredvidive poteze kojima je iznova šokirao i cimere i gledaoce kraj malih ekrana, dok je on nedavno otkrio da je prekinuo kontakt sa Janjušem, iznenadivši sve.

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