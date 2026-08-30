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Anastasija Ražnatović podelila je emotivne trenutke iz porodilišta i pokazala kako je izgledao period neposredno pre i nakon rođenja njenog sina Ilijana.

Pevačica je zabeležila trenutke iščekivanja, dok su počele kontrakcije i dok su lekari pratili stanje bebe. U tim važnim trenucima uz nju je sve vreme bio suprug Nemanja Gudelj, koji je prisustvovao porođaju i pružao joj podršku.

Posebno emotivna je fotografija nastala nakon porođaja, na kojoj Anastasija odmara u bolničkom krevetu dok je njen sin Ilijan pored nje, umotan u nežno ćebence sa svojim imenom i krunom.

Ponosni tata nije se odvajao od njih, a po izlasku iz bolnice upravo je on preuzeo bebu i poneo nosiljku do automobila. Anastasija je tako svojim pratiocima pružila mali uvid u jedan od najvažnijih dana njihovog života – od iščekivanja prinove do odlaska kući kao porodica.

Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju. Porođaj je prošao u najboljem redu, a dečak je rođen sa 3.600 grama. 

Sinu dali ime moćnog značenja

Dečak je dobio ime koje nije preterano često na našim prostorima, ali koje sa sobom nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.

Ime Ilijan ima duboke biblijske korene i izvedeno je iz hebrejskog imena "Eliyahu", čije se značenje prevodi kao "Bog je moj Gospod" ili "onaj koji pripada Bogu". U različitim kulturama, ovo ime simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu, a Anastasija i Nemanja su ga odabrali upravo zbog te posebne energije i poruke koja će dete pratiti kroz život.

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