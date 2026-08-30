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U toku koncerta pop pevačice Jelene Karleuše u Blacu došlo je do prekida nastupa kada je pevačica dobila informaciju da se u velikoj masi izgubila sedmogodišnja devojčica.

Karleuša je odmah zaustavila muziku i obratila se publici, zamolivši sve prisutne da obrate pažnju i pomognu u potrazi za devojčicom koja je tražila majku.



- Samo malo, imamo jednu bitnu informaciju. U ovoj ogromnoj masi izgubila se jedna devojčica. Ima 7 godina, traži mamu, ako je neko vidi, neka javi, ogromna je gužva - rekla je Jelena.

Publika je odmah reagovala, a ubrzo je stigla i lepa vest - devojčica je pronađena.

Čim je saznala da je sve u redu, Karleuša je nastavila koncert i ponovo podigla atmosferu do usijanja. Publika je nastavila da peva, igra i uživa u njenom nastupu.

Pevačica se po dolasku u grad pojavila na mestu održavanja koncerta, gde joj je priređen poseban doček, a tom prilikom uručen joj je i veliki buket cveća.

Kada je izašla na binu, publika ju je dočekala gromoglasnim ovacijama, a Karleuša je potom zapevala svoje stare i nove hitove. Njene pesme publika je pevala uglas sa njom, dok su se iz mase sve vreme čule ovacije.

Za nastup je odabrala pripijeni crni kombinezon, koji je kombinovala sa visokim potpeticama i crnim naočarima za sunce. Dugu plavu kosu, po kojoj je godinama prepoznatljiva, pustila je preko ramena.