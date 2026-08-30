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Pevačica Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

1/8 Vidi galeriju Jovana Mišković Foto: ATA images, Marina Lopičić

Za ovaj neverovatan susret zaslužan je njen otac, čuveni i legendarni srpski reditelj Božidar Bota Nikolić, koji je tada mladom i potpuno nepoznatom američkom glumcu pružio jednu od njegovih prvih velikih filmskih prilika, dodelivši mu glavnu ulogu u filmu "Tamna strana Sunca" (The Dark Side of the Sun), snimanom na prostorima bivše Jugoslavije.

"Verala sam se po njemu"

Jovana se prisetila tog perioda i otkrila detalje koji su do sada bili skriveni od očiju javnosti.

- Možda osam ili devet godina sam imala. Bila sam mala, ali opet ne toliko da ga ne pamtim - započela je pevačica svoju priču za K1.

Iako je od ovog susreta prošlo mnogo godina, Jovana Mišković odlično pamti svoje ponašanje prema budućoj holivudskoj zvezdi, koja je, prema njenim rečima, imala neverovatno strpljenje za jednu radoznalu devojčicu.

- Znači, na njega kao smrt na babu, napast. Verala sam se po njemu, nema šta mu nisam radila, tako da me je on, verovatno, dosta trpeo.

1/8 Vidi galeriju Prvu glavnu ulogu Bred Pit je odigrao u filmu "Tamna strana sunca" iz 1987. godine, u kome je glumio sa Milenom Dravić, Goricom Popović i drugim našim poznatim glumcima. Foto: Printscreen/Youtube

Tolike nagrade, a pamte ga po Bredu Pitu

Dok je Božidar Bota Nikolić iza sebe ostavio neizbrisiv trag u jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji režirajući kultna ostvarenja kao što su "Balkanski špijun", "Tri karte za Holivud", "Balkanska braća" i "U ime oca i sina", njegova ćerka otkriva da ga je u poznijim godinama pomalo zabavljala činjenica da ga javnost najviše povezuje upravo sa otkrićem mladog Breda Pita.

- Tata je stalno govorio u zadnjim godinama svog života: 'Tolike sam filmove snimio, dobio sve silne nagrade, a stalno me pamte po tome što sam pronašao Breda Pita - kroz osmeh je ispričala Jovana.

Glumio uz Milenu Dravić, Sonju Savić...

Ovaj film snimljen je 1988. godine, kao američka koprodukcija sa SFRJ i Kanadom, a scenario su po priči Nikole Jovanovića napisali Endru Horton i Željko Milanović. Na spisku glumaca našli su se Šeril Polak, Gaj Bojd, Milena Dravić, Sonja Savić, Stole Aranđelović, ali i Bred Pit, kog je Božidar Nikolić otkrio na jednom kastingu.