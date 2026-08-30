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Veljko Ražnatović još jednom je slavio u bokserskom ringu, i to na spektakularan način – nokautom već u prvoj rundi. Njegovu pobedu iz prvih redova pratila je majka Ceca Ražnatović, koja nije krila emocije.

Veljko je u Beogradu odmerio snage sa Rosmenom Britom, a meč je završen mnogo brže nego što se očekivalo. Nakon nokauta, u publici je usledilo veliko slavlje, a Ceca je odmah ustala i počela da aplaudira sinu.

Pevačica je meč pratila u društvu svog oca Slobodana Veličkovića, snaje Bogdane i najstarijeg unuka Željka. Tokom borbe bila je vidno napeta, bodrila je Veljka i navijala iz sveg glasa, a nakon njegovog trijumfa emocije više nije mogla da sakrije.

Veljko Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ceca je odmah čestitala sinu, a potom izgrlila Bogdanu i unuka Željka. 

Filip Car javno čestitao pobedu Veljku

Filip Car se oglasio iz Hrvatske zbog pobede Veljka Ražnatovića i javno mu čestitao na uspehu.

Car je podelio fotografiju Veljka Ražnatović i stavio emotikon mišićave ruke - koja označava snagu, podršku i motivaciju.

Meč gledao i Milan Kalinić

Inače, boks meč Veljka Ražnatovića privukao je brojne poznate ličnosti, a među okupljenima se našao i popularni voditelj Milan Kalinić. Čim je stigao u dvoranu, Kalinić se odmah uputio ka prvom redu kako bi se srdačno pozdravio sa Cecom Ražnatović.

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