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Život mladog bračnog para, Veljka i Bogdane Ražnatović, već duže vreme privlači ogromnu pažnju javnosti, posebno od kada su odlučili da svoju porodičnu oazu izgrade u Titelu, rodnom mestu njegove supruge. Daleko od prestoničke gužve, par posvećeno odgaja svoja tri sina – Željka, Krstana i Isaije. Veljko se u Titelu, pored profesionalne bokserske karijere, uspešno posvetio i sopstvenom biznisu sa uzgojem svinja.

1/18 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Međutim, kakav ugled porodica zapravo uživa u ovom mestu i šta meštani misle o njima, nedavno je javno otkrila pevačica Olja Karleuša. S obzirom na to da je njena majka rodom upravo iz Titela, Olja odlično poznaje porodicu Rodić.

- Moram da ti kažem, s obzirom da znaš da je moja majka Titeljanka, stvarno mogu da potvrdim da je tvoja snaja devojka iz jedne dobre kuće“, izjavila je Olja. Pored pohvala na račun Bogdane, osvrnula se i na Veljka, naglašavajući da o njemu u Titelu mogu da se čuju isključivo lepe reči: „Karijera na jednu stranu, hitovi na drugu stranu, ali džaba bi bila tvoja karijera kada bi ti dete bilo drugačije.

1/3 Vidi galeriju ZAVIRITE U PORODIČNU VILU U TITELU: Kuća opasana zidinama, sve miriše na luksuz, a ovo je omiljeni kutak najpoznatijih sestara Foto: Damir Dervišagić, Bojana Kesić, Kurir TV, Printsceen/Instagram

Ceca emotivno reagovala

Ove reči su duboko dirnule Cecu Ražnatović, koja je iskreno priznala da joj je vaspitanje dece na prvom mestu.

„Kako decu izvedeš na put, mislim da je to najbolje nešto za sve nas koji smo pristali da budemo roditelji. Niko od nas nema priručnik, nego najbolje iz sebe izvlačimo... Najbolji kompliment koji mogu da dobijem je kada mi neko pohvali Veljka i Anastasiju da su dobri, vaspitani“, podelila je Ceca svoje roditeljske vrednosti.

Da u Titelu vlada prava porodična idila dokazuje i to što je Veljko nedavno napravio pauzu od napornih treninga i bokserskih priprema u Vladikavkazu (Rusija) kako bi proveo dragoceno vreme sa suprugom i sinovima. Veljko nikada nije krio da želi veliku porodicu kojoj će preneti tradicionalne vrednosti. Ipak, zanimljivo je da na samom početku nije sve izgledalo tako idealno. Bogdanin otac, Bogdan Rodić, svojevremeno je priznao da u početku nije ni slutio da će veza njegove ćerke i Veljka prerasti u ljubav za ceo život.