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Lepa Brena bila je prinuđena da odloži koncert u Krivoj Palanci u Severnoj Makedonoji usled nepredviđenih okolnosti, ali je odmah saopštila i nove vesti koje su umirile njene obožavaoce.

Pevačica je bila je primorana da odloži svoj koncert koji je bio zakazan za večeras u Krivoj Palanci. Razlog za ovu iznenadnu promenu jesu iznenadni i nepovoljni vremenski uslovi na koje organizatori i pevačica nisu mogli da utiču.

Lepa Brena se odmah oglasila putem svog zvaničnog Instagram profila kako bi direktno obavestila publiku o novonastaloj situaciji.

- Zbog iznenadnih i nepovoljnih vremenskih uslova, večerašnji koncert u Krivoj Palanci nažalost je odložen - podelila je pevačica sa svojim pratiocima.

Brena je odmah otkrila da se koncert pomera za samo jedan dan i da će biti održan već sutra, 30. avgusta, na istoj lokaciji u Krivoj Palanci.

Pevačica se takođe toplo zahvalila svima na razumevanju i strpljenju u ovim neočekivanim okolnostima.