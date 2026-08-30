LEPA BRENA OTKAZALA KONCERT U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Odmah se oglasila i obradovala sve u Krivoj Palanci
Lepa Brena bila je prinuđena da odloži koncert u Krivoj Palanci u Severnoj Makedonoji usled nepredviđenih okolnosti, ali je odmah saopštila i nove vesti koje su umirile njene obožavaoce.
Pevačica je bila je primorana da odloži svoj koncert koji je bio zakazan za večeras u Krivoj Palanci. Razlog za ovu iznenadnu promenu jesu iznenadni i nepovoljni vremenski uslovi na koje organizatori i pevačica nisu mogli da utiču.
Lepa Brena se odmah oglasila putem svog zvaničnog Instagram profila kako bi direktno obavestila publiku o novonastaloj situaciji.
- Zbog iznenadnih i nepovoljnih vremenskih uslova, večerašnji koncert u Krivoj Palanci nažalost je odložen - podelila je pevačica sa svojim pratiocima.
Brena je odmah otkrila da se koncert pomera za samo jedan dan i da će biti održan već sutra, 30. avgusta, na istoj lokaciji u Krivoj Palanci.
Pevačica se takođe toplo zahvalila svima na razumevanju i strpljenju u ovim neočekivanim okolnostima.
- Hvala Vam na razumevanju i strpljenju. Vidimo se sutra! Obećavam lud provod! - poručila je Brena u svojoj objavi.