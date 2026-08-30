Oni su u svojoj emotivnoj objavi naglasili da sa njegovim odlaskom nisu ostali samo bez vrhunskog klavijaturiste, već pre svega bez brata, odanog prijatelja i čoveka koji im je bio najveća podrška i oslonac u životu.

"Teško je pronaći reči kada ode neko ko je bio srce i duša našeg benda. Mi smo izgubili ne samo našeg klavijaturistu, već brata, oslonac i prijatelja sa kojim smo delili najlepše trenutke na sceni i van nje.Tvoji prsti su na klavijaturama stvarali magiju, a tvoj osmeh i energija su punili svaku prostoriju i svaku svirku. Hvala ti za svaku notu, svaku pesmu, svaki smeh i sve kilometre koje smo zajedno prešli. Mix band više nikada neće zvučati isto bez tebe, ali obećavamo da ćemo kroz muziku zauvek čuvati uspomenu na tebe. Počivaj u miru, dragi naš brate. Tvoja muzika nastavlja da živi u našim srcima", poručili su članovi benda.