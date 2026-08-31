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Od smrti Andrije Bajića prošlo je skoro mesec i po dana, a njegova neutešna udovica, Mala Cana, ostala je sama za svoj 47. rođenan, bez voljenog muža koji nije dočekao da ovaj dan obeleže zajedno.

Mala Cana je u više svojih medijskih nastupa je isticala koliku bol oseća zbog pokojnog supruga. Zbog toga, ona je rešila da svoj 47. rođendan juče obeleži pored grobnog mesta na kom sada počiva Andrija Bajić.

Foto: Kurir

Ona je bila sama na Novom groblju, sedela je sama u miru, posvetivši svoj poseban dan njemu - čoveku koji je ostao duboko upamćen u njenom životu, svom saputniku i muzičkoj legendi koja neće prestati da živi, kako u njoj, tako i u srcima ljudi na koje je pesmom ostavio veliki trag.

06:35 Mala Cana svoj rođendan obeležava na groblju Izvor: Kurir

Ovom odlukom Cana je još jednom pokazala da je njena ljubav neprolazna i da sve što čini, čini u ime svog voljenog. Tako se zbog Andrije i vratila pevanju, jer je to bila njegova želja.

Foto: Kurir

Vratila se pevanju

Kako je gore navedeno, Mala Cana se nedavno vratila pesmi. Njen prvi nastup se odigrao na tradicionalnoj manifestaciji u selu Jalovik Izvor kod Knjaževca, mestu za koje je Andrija godinama bio duboko vezan.

Ovu čuvenu manifestaciju prvobitno su pokrenuli pokojni Žika Radenković zvani Čivija, Mića Stojanović i sam Andrija Bajić.

Baš na ovoj manifestaciji, od početka ozbiljnijeg rada u njenoj karijeri - Mala Cana je imala koncerte sa Andrijom.

Iako je stigla svega pet minuta pre početka nastupa, meštani i obožavaoci su joj odmah prilazili sa rečima podrške i poštovanja, svesni koliko joj je snage bilo potrebno da stane na scenu. Najveću podršku tokom nastupa pružala joj je majka, koja je sve vreme bila uz nju.

18:55 Mala Cana prvi nastup nakon smrti supruga Andrije Bajića Izvor: Kurir

U emotivnom razgovoru, Mala Cana je podelila svoje utiske i otkrila zašto je odlučila da stane pred publiku baš na ovom mestu:

- Da, ovo je moj prvi nastup nakon što je moj Andrija preminuo. Jako mi je bilo teško da prihvatim da pevam, ali pošto znam koliko je narod tamo poštovao i voleo mog Andriju i mene, prihvatila sam da nastavim tradiciju. Kao što je moj Andrija uvek govorio - da se ta manifestacija nikada ne prekine. Turistička organizacija Knjaževac je nastavila sa organizacijom, a ja sam tu da kao njegova supruga nastavimo zajedno. Bože zdravlja, trudiću se da ta manifestacija traje dokle god budem imala snage da pevam. Ja sam narodna pevačica i moje mesto je među ljudima. Uvek ću ostati onakva kakva sam bila i kakvu me je Andrija učio da budem - prizemna i narodni pevač, baš kao što je i on bio.

Ovim nastupom Mala Cana je potvrdila da će uspomena na Andriju Bajića nastaviti da živi kroz pesmu, narodu u amanet i tradiciju koju su zajedno godinama gradili.

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