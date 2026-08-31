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Srpska glumica Lidija Vukićević našla se u centru polemike jer je javno reagovala na smrt srpskog generala Ratka Mladića. U svojom reakcijom iskazala je žal i poštovanje prema srpskom komandantu, a pojedinci iz Bosne i Hercegovine su pozvali na bojkot serije "Bos ili Hadžija" koja se trenutno snima u Sarajevu, a u kojoj igra Lidija. Čak je, kako se prenosi preko društvenih mreža, podneta krivična prijava protiv glumice.



Lidija je iz srca Sarajeva za Kurir poručila da srpski narod nije genocidan i da se ne plaši ničega, a više o tome šta je rekla pročitajte u intervjuu koji je dala za Kurir.

Foto: Privatna arhiva

Generacije je obožavaju

Glumica Lidija Vukićević, kako mnoge generacije kažu, žena je vanvremenske lepote koja ne stari i koja je uspela ono što mnogima ne polazi za rukom, a to je da zaustavi vreme.

Publika je pamti iz serije koja je obeležila njenu karijeru, a često govore da se u višedecenijskom razmaku gotovo ništa nije promenila.

Surovo o razvodu

Samo jednom u javnosti je govorila o bivšem suprugu Mitru Mrkeli, i njihovom rastanku, kada je za Kurir otkrila detalje braka ali i borbe da nakon razvoda nastavi dalje.

- Kada žene kažu, a u poslednje vreme to često čujem: "Moj bivši muž je divan čovek" meni je to bezvezna priča. Postavlja se pitanje, pa zašto ste se onda razveli?! Ja sam se udala iz ljubavi, dobili smo decu iz ljubavi i to je sasvim dovoljno i sasvim divno. Onog trenutka kada smo shvatili da smo ipak dva različita sveta, jer sam ja glumica a on sportista, rešili smo da se sporazumno razvedemo. Kada smo shvatili da nemamo zajedničke teme što je u odnosu smatram, jako važno, mi smo se rastali. Sasvim sporazumno i korektno. I to je cela istina, korektno.

1/8 Vidi galeriju Lidija Vukićević predah na srpskim Maldivima Foto: Darko Veljović

"Ostala sam bez bilo čega nakon kraha braka"

- Posle kraha braka bila sam nešto pametnija, pa sam negovala tu dobru priču posle razvoda a i to samo zbog dece. Jer ja kada čujem da žene ostaju u zajednici, zbog, kako kažu, dece, smatram da je to samo izgovor i slabost. Da se razumemo, to je za decu samo medveđa usluga. Kada sam se razvela, ostala sam bez bilo čega, jer sam došla iz inostranstva gde sam godinama bila sa njim. Imala sam hrabrosti i krenula od početka jer ako nešto želite, morate krenuti od nule. Počeci su za jake ljude, a ja za sebe mogu da kažem da jesam. Nisam se dvoumila, nisam razmišljala da li ću imati novca isto kao i do tada. Nisam dozvolila da ekonomski faktor uništi moj život, zanimali su me viši ciljevi, rekla je glumica.

1/5 Vidi galeriju Sinovi Lidije Vukićević Foto: Instagram, printscreen/instagram/vukiceviclidija

- Moj otac je poreklom iz Crne Gore i valjda imam taj gen da držim do ponosa, časti. Mnogo sam se borila i nije mi bilo teško, jer sam bila srećna sa svojom decom. Bilo je tu svega, kroz milion stvari sam morala da prođem ali nikada nisam davala da se stvari otrgnu kontroli. Znala sam da ih vozim kod devojke, ali se parkiram tri ulice dalje, jer to su muška deca, da ne ispadne da su "mamini sinovi".Čuvala sam ih kao male ljude, da imaju svoju slobodu, da ne bude da mama odlučuje o svemu. Uvek sam se gnušala te rečenice, "mamini sinovi"- govorila je Lidija za Kurir.