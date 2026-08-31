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Goga Sekulić žarila je i palila širom regiona ove letnje sezone. Pevačica je imala brojne nastupe, a kratku pauzu iskoristila je i da se malo odmori i napuni baterije u Čanju, gde ima i porodičnu vikendicu.

Ona je bila u društvu svog sina Vasilija Andreja, a u intervjuu koji je dala crnogorskom voditelju Boži Dobriši pričala je bez dlake na jeziku o svim aktuelnim temama.

Misteriozni muškarac

1/8 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

Sekulićeva je na početku istakla da je smršala 10 kilograma, a da planira još toliko, kako bi izgledala kao na početku karijere.

- Ovog leta sam najviše radila u Hercegovini, pa na Hrvatskom primorju, u Crnoj Gori i Srbiji. Vikendom sam radila, a bilo je i situacija da sam tri noći spojila, četvrtak, petak i subotu, pa sam rekord oborila. Negde sam čak vodila i svog sina i tatu, turneja je bila. Ovde budem dva-tri dana, pa odem da radim, pa se vratim - rekla je pevačica.

Goga je rešila i da otkrije ko je misteriozni muškarac koji ju je dovezao na jedan od nastupa, a o kome svi danima bruje jer mu se na fotografiji nije videlo lice, već samo zgodno telo i skupi sat.

Foto: Privatna arhiva

- To je moj bivši muž Uroš - otkrila je ona, a onda se osvrnula i na pomirenje Jelene Karleuše s njenim bivšim suprugom Duškom Tošićem.

- Izgleda da je prošao retrogradni Merkur, pa se svi mire sad. Apelujemo na sve da se pomire. Šalu na stranu, Uroš i ja se nikad nismo svađali. Mi smo u top odnosima. On me je vozio na nastup, to me svi pitaju. Što se tiče privatno, ovako se super slažemo, a što se tiče emocija, to ću zadržati za sebe - bila je misteriozna Goga.

Pevačica je donela odluku i da se preseli u Cirih, ali će pre toga otići i na proslavu rođendana ćerki Jelene Karleuše, koja ju je i pozvala.

- Uroš živi u Španiji, na relaciji Beograd-Barselona, a ja i Vasa sad živimo na relaciji Beograd-Cirih, pa ćemo nekad svratiti i do Barselone. Pozvana sam na proslavu kod Jeleninih ćerki, 4. i 5. septembra sam u Beogradu. Nadam se da ću otići jer radim tada. Otpevaću "Seksi biznismena" kako bih pozdravila sve seksi biznismene i biznismenke - rekla je ona.

Goga je nedavno na jednom od nastupa u Splitu dobila bakšiš od 5.000 evra, i to od bogatog biznismena koji ima fetiš na nokte na nogama.

Foto: Privatna arhiva

- Tačno je. Ja sam prvo imala sandale, pa papuče, jer se od one nezgode preobuvam. On mi je između prstića na nogama ređao sve novčanice od 200 evra, da su ljudi počeli da vrište. I momci i devojke. Rada Manojlović je stajala i gledala, kaže mi: "Koja kraljica!" To je bio šou, on je samo ređao po 200 evra, bilo je oko 5.000 evra. Ja ne dajem da mi stavljaju pare u dekolte. Ovo je bio šok za mene. Rekao mi je: "Jao, kakve prste imaš!" Ja sam počela da se smejem, pitala sam ga je l' treba da mu vratim pare. Rekao je da ne treba, da imam prelepe prste, nokte, noge. Ima momaka koji vole dobre zadnjice, ruke, grudi... Ima jedan dečko koji je napravio stranicu na Instagramu samo za lepa stopala. On me stalno taguje, ali mene je blam da to kačim. Te pare sam uzela, moj kolega i ja smo se počastili - priznala je pevačica.

Dedovina i babovina

Sekulićeva je pričala i o svojim brojnim nekretninama i izmišljotinama koje se na ovu temu plasiraju u pojedinim medijima.

- Ne želim da se pravdam, ali ne spadam u onu grupu ljudi koja voli da se hvali. Preko 27 godina sam na javnoj sceni i trebalo bi da imam bar pet stanova. Ali ja pare ne umem da čuvam i imam jedan stan. Uredno plaćam porez, imam firmu. U poslednje vreme me nervira jer, kad mi izađe nova pesma, priča se kako se hvalim da imam dedovinu i babovinu, stan na Vračaru. Onda me napadne tata, i mama dok je bila živa. Tata kad je to video, tražio je da se oglasim i da kažem da ja to nisam rekla. Posvađala sam se ovde s tatom pred ljudima, bilo mi je neprijatno. Gde mene nađoste? - zaključila je Goga.

1/4 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

Kurir.rs

Goga Sekulić: